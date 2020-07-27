«Автодор» вводит летние тарифы на дорогах «Украина», «Дон» и «Нева»

https://static.news.ru/photo/12569918-d04c-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сезонные тарифы на трёх трассах на летний период вводит «Автодор». Новая сетка коснётся дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева».

Это связано с повышенной нагрузкой на дороги летом, а введение новой сетки позволит равномерно её распределить, регулировать транспортный поток ночью и днём, использовать альтернативные маршруты. Повышенные тарифы будут действовать с 28 июля по 31 октября, говорится в сообщении организации.

Так, на трассе «Нева» с 89-го по 149-й км скидка для автомобилей третьей-четвёртой категорий (автобусы и грузовики) уменьшится вдвое и составит 15%. На этой же дороге на участке с 58-го по 149-й км скидка станет 30% вместо 40%.

На трассе «Дон» скидка для машин снизится с 50% до 40% на двух участках: 21-й — 93-й км и 517-й — 544-й км.

На трассе «Украина» изменится время дневного тарифа. Он будет начинаться в 07:00, а не в 06:00.

Изменения в тарифах связаны с выросшим интересом к российским курортам и возросшим на этом фоне турпотоком на дорогах. Так, только в Крыму в июле побывали 1,7 млн туристов, 63% из которых приехали на автомобилях.

«Автодор» отдельно отмечает, что в прошлом году сезонное повышение тарифов началось 15 апреля и закончилось 31 октября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти в течение ближайшего месяца примут решение о возможности увеличения скорости движения до 150 км/ч на платных трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон». На платных автодорогах М-11 и М-4, а также на Центральной кольцевой автодороге есть техническая возможность установить предельную скорость до 150 км/ч.