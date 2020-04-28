Авиакомпании в РФ почти на треть сократили перевозки в марте

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Российские авиакомпании сократили перевозки в марте 2020 года на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом за месяц было перевезено 6,4 млн пассажиров. Об этом говорится в материалах Росавиации. Согласно им, компания «Аэрофлот» в марте перевезла 1,7 млн человек. Это на 41,4% меньше, чем годом ранее. При этом группа «Аэрофлот», в которую также входят компании «Победа», «Россия» и «Аврора», снизили в марте перевозки до 3 млн пассажиров, что на 34,3% меньше прошлогодних показателей.

Авиакомпания S7, полностью объединившаяся с дочерней компанией «Глобус», в марте 2020 года, наоборот, на 10% увеличила перевозки до 998 тыс. пассажиров, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крупнейшие авиакомпании подняли цены на перелёты из Москвы. Стоимость билетов выросла на 50–110%.