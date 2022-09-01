АТОР назвал цены новых путевок на Ближний Восток

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Российские туроператоры начали активно продавать путевки на принципиально новые, ближневосточные курорты, сообщила NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Из новых направлений — Катар и Бахрейн. Они уже продаются. Средняя стоимость путевки с перелетом на одного человека начинается от 80—90 тыс. руб. за неделю. Как правило, это такой комбинированный пляжно-экскурсионный отдых в отелях 3* с завтраками и одной-двумя включенными экскурсиями, — сказала Ломидзе.

Она также отметила еще одно новое направление — Саудовскую Аравию. Туда один турист может слетать за 120–150 тыс. руб. Столько он заплатит за перелет и неделю отдыха в 4*. Питание и экскурсии в турпакет не входят, но гиды на месте рассказывают отдыхающим о местных кафе и правилах поведения при осмотре городских достопримечательностей.

Об этой и других новостях туристического рынка — эксклюзивное интервью Майи Ломидзе для NEWS.ru. О том, где и за какие деньги можно отдохнуть в бархатный сезон, читайте здесь.