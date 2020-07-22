Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ 24 июля

https://static.news.ru/photo/e66f6e04-cbe3-11ea-8277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 4%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.

Как отмечается в консенсус-прогнозе Bloomberg, это будет третье подряд снижение ставки с начала пандемии коронавируса.

В частности, снижения ожидают аналитики Bank of America, экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко, главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова, экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков и авторы обзора Nordea.

19 июня Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам. Чуть позже председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что средняя ставка по ипотеке в стране в мае текущего года уменьшилась и достигла исторического минимума в 7,4%. Также она сообщила, что почти треть кредитов была выдана по льготной ставке в 6,5%.

Почти 30% россиян готовы забрать свои деньги из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в аналитическом опросе Росгосстрах банка и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), который есть в распоряжении NEWS.ru