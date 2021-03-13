Аналитики назвали регионы с наибольшими убытками из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/82515058-8539-11eb-8879-96000091f725_660.jpg Фото: Mikhail Seleznev/Russian Look/Global Look Press

Падение прибыли бизнеса на фоне пандемии коронавируса произошло в 48 из 85 регионов России по итогам минувшего года. Самая критичная картина наблюдается в Северной Осетии, где убытки составили три миллиарда рублей против двух миллиардов по итогам 2019 года.

Далее идёт Ненецкий автономный округ, где финансовые показатели бизнеса упали до 456% с 5,8 млрд рублей до 20,65 млрд рублей. Затем следует Ингушетия, где убытки составили 4,5 млрд рублей против 838 млн рублей против 2019 года, пишут «Известия».

В Амурской области падение показателей составило 215,4% и потерями 31,56 млрд рублей. В Севастополе — 210,8% и 282 млн рублей.

Замыкают десятку регионов с наибольшим падением прибыли бизнеса Кемеровская область, где убыток составил 8,7 млрд рублей, ЕАО с сокращением прибыли до 183 млн рублей, Татарстан с падением до 54,6 млрд рублей и Коми со снижением прибыли до 15,3 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2021 году большинство россиян ожидает роста заработных плат, а вот бизнесу, похоже, придётся экономить. На фоне увеличивающихся издержек и падения прибыли предпринимателям ничего не остаётся , как урезать зарплаты своим сотрудникам.