Аналитики назвали профессии, в которых рост зарплат сильно обогнал инфляцию

https://static.news.ru/photo/fc86afb8-f75d-11ea-898e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в 2020 году зарплаты в некоторых отраслях серьёзно выросли в сравнении с 2019 годом. Как выяснили специалисты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в текущем году зарплаты россиян выросли в среднем на 5,6%, что почти в два раза превысило инфляцию.

Наибольший рост зафиксирован в сфере ремонта компьютеров, бытовой техники и предметов личного пользования: специалисты в этой области стали получать в полтора раза больше, чем в прошлом году, средняя зарплата возросла до 41,5 тысячи рублей. Также выросли заработные платы у работников сферы аренды и лизинга — на 24,5%, до 61,4 тысячи рублей.

На 19,3% вырос ежемесячный доход сотрудников тату- и пирсинг-салонов, астрологов и медиумов — до 29,8 тысячи рублей. Также рост зарплат отмечен в области разработки программного обеспечения (ПО). Специалисты в этой сфере стали получать на 18,4% больше, в среднем — 97,2 тысячи рублей в месяц, передаёт «Российская газета».

Аналитики зафиксировали увеличение доходов у представителей общественных организаций, таких как бизнес-объединения, торговые палаты, профсоюзы, партии и религиозные институты. Они в 2020 году стали зарабатывать на 18,2% больше, чем в 2019 году. Средние зарплаты здесь составляют 48,5 тысячи рублей. Также в первую десятку профессий с наибольшим ростом зарплат вошли работники почты и курьерских служб, медики и мебельщики.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установлении минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей в час.

