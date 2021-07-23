Аналитик спрогнозировал состояние рубля после отказа от доллара

В том случае. если Банк России олностью заменит доллар в своих золотавалютных резервах на евро, юани и другоценные металлы, рубль продолжит быть обеспеченной валютой. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.
По словам эксперта, курс рубля
Артём Тузов констатировал, что на данный момент экспортёры не торопятся обменивать всю входящую валюту на рубли. Вместе с падением нефти это поддерживает слабость отечественной валюты по отношению к доллару. В ближайшее время ситуация не изменится, полагает эксперт.