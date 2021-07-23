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Аналитик спрогнозировал состояние рубля после отказа от доллара

01:34, 25 июля 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В том случае. если Банк России олностью заменит доллар в своих золотавалютных резервах на евро, юани и другоценные металлы, рубль продолжит быть обеспеченной валютой. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

По словам эксперта, курс рубля зависит не только от его беспеченности золотовалютными резервами и их структурой, но и балансом спроса на валюту со стороны экспортёров и импортёров, банков и населения.

Артём Тузов констатировал, что на данный момент экспортёры не торопятся обменивать всю входящую валюту на рубли. Вместе с падением нефти это поддерживает слабость отечественной валюты по отношению к доллару. В ближайшее время ситуация не изменится, полагает эксперт.

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