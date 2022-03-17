Аналитик сделал оптимистичный прогноз по курсу рубля

Рубль может продолжить укрепляться по отношению к доллару США, считает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, передаёт EADaily. По его словам, в ближайшее время курс может достигнуть 100 рублей за доллар.

У рубля есть все шансы продолжить рост. Не исключено, что доллар по 100 рублей мы увидим если не на этой неделе, то в начале следующей, — сказал Антонов.

Среди факторов, влияющих на рост отечественной валюты, он выделил меры по поддержке рубля Банка России, расчёты за экспорт из РФ, новости о прогрессе в процессе переговоров с Украиной, а также удержание цен на нефть выше отметки $100 за баррель.

17 марта после начала открытия торгов на Московской Бирже рубль укрепил позиции по отношению к доллару и евро на 2,5–8%. Утром по курсу ЦБ евро оценивался в 118,6 рубля. Курс доллара составил 108,5 рубля.

Таким образом, российская валюта укрепляется уже шестой день подряд.