Аналитик предсказал спад цен на рынке московской первички

Первичный рынок недвижимости после существенного роста цен на квадратный метр ожидает снижения стоимости на 2–3%. Такое мнение высказал NEWS.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, в строительном секторе сейчас не наблюдается кризисной ситуации. Многие столичные застройщики завершили начало текущего года с рекордными показателями прибыли (некоторые компании увеличили выручку в десятки раз).

Поэтому цена на квадратный метр на рынке столичной первички вряд ли существенно поднимется до конца лета. Это будет никому не выгодно, считает эксперт.

Горожане летом традиционно уезжают за границу или проводят время на дачах. Осенью же спрос на столичный рынок недвижимости может слегка вырасти, но это будет плавный процесс, резких изменений ожидать не стоит, — подчеркнул он.

Помимо этого, Ракута также отметил, что на столичном рынке недвижимости и ипотечного кредитования стало в разы меньше случаев мошенничества. Он связал это с программой проектного финансирования, согласно которой застройщики «замораживают» средства дольщиков до сдачи итогового проекта в эксплуатацию.

Цены на квадратный метр сейчас неактуально высокие для столичной первички. Застройщики взвинтили цены в прошлом году и в начале 2021 из-за рекордного спроса на жильё. Однако сейчас интерес москвичей к недвижимости явно упал. Поэтому вскоре мы увидим лёгкий ценовой спад на квадратный метр, — заключил Ракута.

По его словам, на первичном рынке граждане больше всего покупают «однушки», реже — двухкомнатные квартиры. В то же время, «трёшки» и четырёхкомнатные берут в основном на вторичном рынке из-за более выгодной стоимости.

Ранее россиян предупредили о серьёзном подорожании квартир в стране. В среднем квадратный метр жилплощади с начала осени может вырасти на 7–8%. Руководитель ипотечного кредитования Юлия Судакова связала эту тенденцию с увеличением деловой активности населения после возвращения с летних отпусков.