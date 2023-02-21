Аналитик предрек поворот экономики России на Восток «всерьез и надолго» Аналитик Осадчий предрек поворот экономики России на Восток «всерьез и надолго»

Фото: shutterstock

Поворот экономики России в сторону Востока, о котором в ходе обращения к Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин, сделан «всерьез и надолго», заявил аналитик Максим Осадчий. Он рассказал РИАМО, что в своих заявлениях президент также наметил два основных инфраструктурных направления в сторону Азии.

Разворот на Восток дополняется инфраструктурной составляющей по двум основным направлениям. <...> Так что политика разворота на Восток — всерьез и надолго, — подчеркнул Осадчий.

По словам аналитика, первое направление инфраструктурного развития — это Китай. Для этого принято решение продлить автомагистраль Москва — Казань с перспективой развития до Казахстана, Монголии и Китая. Вторым направлением станут Индия и Иран, уточнил эксперт. Глава государства заявил о внимании к международному коридору север — юг. Благодаря запуску судов с осадкой не менее 4,5 м по Волго-Каспийскому каналу планируется укрепить отношения с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин ранее отменил указ 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического курса страны». По его словам, это связано с изменением международных отношений и интересами России.