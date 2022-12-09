Аналитик оценил разрешение США обслуживать карты «Мир» в Казахстане Аналитик Самиев: использование карт «Мир» также могут разрешить в Грузии, Турции и Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрешение США проводить операции по платежной системе «Мир» в Казахстане могло быть принято из-за въехавших в страну россиян, рассказал Lenta.ru аналитик Павел Самиев. Он предположил, что по такому же принципу разрешение могут получить Грузия, Турция, Армения, Азербайджан и Узбекистан. При этом эксперт назвал непонятным решение США разрешить именно Казахстану использовать карты «Мир», так как юридическая природа такой меры неясна.

Но непонятно, почему вообще было выдано разрешение, почему все так индивидуально. Если все же подобная логика окажется верной, то, возможно, разрешение на проведение операций по «Миру» могут получить и Грузия, Турция, Армения, Азербайджан, Узбекистан, — рассказал Самиев.

Аналитик отметил, что теперь за операциями по картам «Мир» в Казахстане будет проводиться мониторинг. При этом неясным остается, за какие потенциальные нарушения владельцы карт понесут ответственность, ведь «Миром» будут пользоваться именно физлица, а не крупные игроки, которые могут попытаться проводить крупные транзакции для обхода санкций.

Банки в Казахстане ранее получили разрешение от американского Управления по контролю за иностранными активами на использование карт российской платежной системы «Мир» внутри страны, сообщает Агентство республики по регулированию и развитию финансового рынка. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти операции будут находиться под особым контролем.