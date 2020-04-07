Аналитик объяснил рост нефтяных цен

Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO, прокомментировал NEWS.ru подъём цен на нефть марки Brent до $33,88. По его словам, есть несколько причин, которые к этому привели.
Среди них он назвал ожидание улучшения ситуации с коронавирусом, перенос встречи членов ОПЕК+ на 9 апреля и проседание стоимости доллара на мировых рынках.
Падение стоимости нефти оказало существенное влияние на экономики и Саудовской Аравии, и России. Поэтому руководство стран уже пересмотрело свои взгляды на сложившуюся ситуацию, — подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что российский президент Владимир Путин выразил готовность к сокращению объёмов добычи нефти при аналогичном решении со стороны Соединённых Штатов. Однако пока окончательного решения выработать не смогли.
Прояснить отношения между членами ОПЕК+ может только предстоящая встреча, на которой будут обсуждаться новые условия сделки и перспективы сотрудничества в данном формате, — заключил он.
Ранее NEWS.ru писал, что в российском Минэнерго подтвердили участие страны в заседании ОПЕК+ 9 апреля.
С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.
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