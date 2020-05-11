Аналитик дал прогноз по усилению рубля и росту цен на золото

https://static.news.ru/photo/e0e43a16-935b-11ea-b994-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Усиления рубля можно ожидать в летние месяцы, считает директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. По его словам, курс рубля сохранится в диапазоне 72-74 рубля за доллар и 78,5-81 рубль за евро. Это будет потолком до тех пор, пока цены на нефть не преодолеют уровень $ 35-36 за баррель.

Что касается золота, то в ближайшие дни цены на него могут подскочить до $1720, сказал Кабаков в интервью «Российской газете». Аналитик подчеркнул, что сейчас цены на этот драгоценный металл держатся выше $1690 за унцию стараниями центральных банков. Так регуляторы разных стран мотивируют инвесторов сохранять средства в драгоценном металле.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше 32 долларов за баррель, что случилось впервые с 14 апреля 2020 года. На торгах на лондонской бирже ICE 6 мая в 00:49 мск цена увеличилась на 17,9% — до $32,06 за баррель.