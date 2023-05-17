Глава НТС дал прогноз по росту цен на бензин в розницу в России Глава НТС Баженов предсказал незначительный рост цен на бензин в розницу в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России цены на бензин в розницу покажут незначительный рост, несмотря на высокие котировки на топливо АИ-95 на бирже, считает президент Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что в течение всего 2022 года и в первой половине 2023 года предпосылок к росту стоимости не было.

Безусловно, мы сейчас видим высокие котировки на 95-й бензин на бирже. Они значительно выше относительно предыдущих уровней, но не текущих розничных цен. Эти цены очень активно росли весь 2021 год, а в течение всего 2022-го и первой половины 2023-го каких-либо причин для дальнейшего роста не было, — отметил аналитик.

Баженов уточнил, что до этого наблюдались предпосылки к снижению цен. По его словам, продавцы при этом не торопились уменьшать стоимость топлива, а цены все равно продолжали незначительно увеличиваться. Текущие котировки для рынка не являются чрезвычайными, уточнил эксперт.

Баженов добавил, что высокая маржинальность не станет серьезным поводом для скачка цен. Аналитик считает, что процесс повышения стоимости пройдет для автомобилистов незаметно, как и до этого. Российский рынок начинает перестраиваться, оправившись после санкционных ударов. Профицитные объемы будут направлены на экспорт по другим направлениям, пояснил эксперт.

Он также назвал сезонность одним из главных факторов роста цен. Аналитик отметил, что в зависимости от времени года приобретается разный продукт: есть зимний, межсезонный и летний дизели. Последний в России находится в профиците, а зимнего явно недостаточно, и поэтому «цены на это реагируют».

Цена бензина АИ-95 на торгах ранее обновила рекорд 2021 года, превысив 60,608 тысячи рублей за тонну. Стоимость АИ-95 прибавила 1,72%. Цена АИ-92 составила 52,28 тысячи за тонну, прибавив 1,91%.