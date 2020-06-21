Американская компания начнёт добычу нефти на Аравийском полуострове

Кувейтский представитель американской компании Chevron по совместной операционной деятельности Хамед аль-Аджми сообщил о начале нефтедобычи в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом.
Добыча на месторождении Wafra прекратилась в 2015 году. К этому привели разногласия между королевством и эмиратом. О возобновлении работ
Также в зоне совместной эксплуатации находится месторождение Khafji, мощность которого составляет 280–300 тыс. б/с.
Как ранее писал NEWS.ru, ряд финансовых аналитиков предрекли усугубление ситуации на нефтяном рынке и дальнейшее снижение цен на сырьё. Некоторые эксперты спрогнозировали отрицательные цены на нефть во втором квартале 2020 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен