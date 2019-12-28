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«Южный газовый коридор» не составляет конкуренцию «Турецкому потоку», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркнув, что в его стране знают о важности российского проекта для России и для Турции, и назвав обе страны близкими партнёрами. По «Южному газовому коридору» предполагается транспортировка 10 млрд кубометров год для поставок азербайджанского газа на европейский рынок, по словам политика.

По сравнению с тем объёмом, который поставляет Россия (150-170 миллиардов кубометров), это очень небольшой объём, — сказал Алиев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Южного газового коридора» рассматривается как проект, который позволит Азербайджану реализовать свои газовые ресурсы на международных рынках, а не как конкурент «Турецкому потоку», — добавил глава Азербайджана.

Ранее NEWS.ru писал, что 8 января в Стамбуле пройдёт церемония открытия газопровода «Турецкий поток».