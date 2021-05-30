АКРА рассказало о ценах на бензин до конца года

https://static.news.ru/photo/31ad0d14-9727-11ea-9887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке позволят изменения формулы расчёта демпфера, вступившие в силу с начала мая текущего года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Ограничение экспорта может казаться необходимой мерой в период резкого изменения цен, но ручное управление ценами может оказать негативное влияние на развитие отрасли нефтепереработки, что уже в среднесрочной перспективе усилит внутреннюю инфляцию издержек в отрасли, — предположил Сухов.

Он также особо отметил, что в 2020 году российская экономика и финансовая система гораздо лучше пережили ценовые изменения на рынке нефти, чем это бывало в ходе предыдущих шоков стоимости «чёрного золота».

Мы ожидаем в дальнейшем всё большего ослабления зависимости внутреннего развития от нефтяной конъюнктуры на фоне роста несырьевого экспорта и роста доли услуг в ВВП, — предположил эксперт.

С середины декабря 2020 года биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 увеличились более чем на 20%. В свою очередь, в рознице стоимость бензина выросла на 3,6–3,7%. По мнению представителей отраслевых объединений, цены в опте необходимо снижать, обеспечивая безубыточность топливного бизнеса.

Демпфирующий механизм был создан в РФ для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Суть его заключается в том, что если экспортная цена на топливо выше внутрироссийской, государство компенсирует нефтяным компаниям часть разницы. Если цены в РФ выше экспортных, излишки доходов компании направляют государству.