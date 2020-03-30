МосБиржа открылась ростом акций компании «Роснефть». Они увеличились на 7,6%.
9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.
23 марта банк UBS, являющийся независимым агентом по выкупу акций «Роснефти», начал покупать ценные бумаги компании. Соответствующее решение было принято советом директоров организации.
Также началась процедура выкупа депозитарных расписок,
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен