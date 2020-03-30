https://static.news.ru/photo/60972fe4-7259-11ea-a957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МосБиржа открылась ростом акций компании «Роснефть». Они увеличились на 7,6%.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса.

23 марта банк UBS, являющийся независимым агентом по выкупу акций «Роснефти», начал покупать ценные бумаги компании. Соответствующее решение было принято советом директоров организации.