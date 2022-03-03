Абрамченко рассказала о новой экономической политике на фоне санкций

Санкции Запада не помешают России реализовывать инвестиционные проекты, а также развивать промышленность, строительство и другие сферы, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она рассказала о новой экономической политике России, одним из приоритетных регионов для развития станет Сибирь, пишет «360».

Мы не остановим реализацию инвестиционных проектов, развитие строительства, промышленности или национальных проектов, как хотели бы наши западные партнёры. Наоборот, сейчас мы формируем новую экономическую политику, над ней уже работает правительство. Нужны локомотивы развития экономики. Безусловно, одной из приоритетных территорий для развития станет Сибирь, — подчеркнула Абрамченко.

Она отметила, что Сибирь располагает большим количеством ресурсов. По словам Абрамченко, именно в этом регионе находится 85% свинца и платины, 80% молибдена и угля, более 70% никеля, а также огромное количество воды, древесины и других ресурсов. В Сибири планируют создать восемь индустриальных кластеров: благодаря этому появятся более 450 тысяч рабочих мест, также будут привлечены триллионы рублей инвестиций, резюмировала вице-премьер.

Ранее Абрамченко заявила, что специалистам, которые переедут для жизни и работы в регионы Сибирского округа, может стать доступна льготная ипотека с субсидируемой процентной ставкой из федерального бюджета. Разработать соответствующую программу вице-премьер поручила Минтруду, Минфину и госкомпании ДОМ.РФ.