https://static.news.ru/photo/1f564ae8-a14d-11e9-97ef-fa163e074e61_1024.jpg Янис Стрелниекс Фото: Giannis Papanikos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баскетбольный клуб ЦСКА подписал защитника «Олимпиакоса» Яниса Стрелниекса.

Контракт рассчитан на два года и вступит в силу после прохождения медицинского обследования в Москве, сообщает пресс-служба команды. Детали соглашения не разглашаются.

В прошедшем сезоне Евролиги Стрелниекс сыграл 20 игр, в среднем набирая по 8,8 очка.

Бывший атакующий защитник ЦСКА Нандо де Коло стал игроком турецкого баскетбольного клуба «Фенербахче», писал News.ru.