Баскетбольный клуб ЦСКА подписал защитника «Олимпиакоса» Яниса Стрелниекса.
Контракт рассчитан на два года и вступит в силу после прохождения медицинского обследования в Москве, сообщает пресс-служба команды. Детали соглашения не разглашаются.
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Янис Стрелниекс стал игроком ЦСКА! 2-летний контракт с нашим клубом подписал защитник @jstrelnieks (29 лет, 191 см). Латвийский снайпер обладает большим опытом выступления на высочайшем уровне. За его плечами пять сезонов в Евролиге (в составе «Будивельника», «Брозе» и «Олимпиакоса»), победы в чемпионатах Латвии, Украины и Германии. Контракт игрока вступит в силу после медобследования в Москве. Guard Janis Strelnieks (29 y.o., 191 cm) signed 2-year contract with our club. #CSKAbasket
В прошедшем сезоне Евролиги Стрелниекс сыграл 20 игр, в среднем набирая по 8,8 очка.
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