Пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира Светлана Ромашина в эксклюзивном интервью News.ru подвела итоги чемпионата мира для синхронисток в южнокорейской Кванджу и поделилась мнением об инциденте австралийского и китайского пловцов.

— Самая титулованная спортсменка…

— Да что же все с этого начинают?!

— А как иначе? Неужели не переполняет гордость? Как, кстати, поздравила семья?

— Ну, я к этому гораздо проще отношусь, видимо, чем пресса (смеётся). Медаль получаем, снимаем и идём дальше. Всё остальное остаётся за кадром. Дома родные: муж, родители, — встретили букетом цветов, где цифрами обозначено было 21. Конечно, очень приятно было. Но не могу сказать, что очень большое внимания дома придаётся медалям чемпионатам мира. Может быть, в какой-то степени мы к этому привыкли, но суть в том, что мы боремся за олимпийские медали, и к этому всегда стремимся. Поэтому, мне кажется, всё равно перед олимпийским годом все мысли только о Токио.

— В каком настроении вернулись в Москву?

— Честно говоря, я прилетела на два дня раньше в Москву, чем вся команда, но уверена, что все в хорошем настроении. Я прилетела раньше, потому что уважительная причина – меня дома ребёнок ждал. Сейчас могу сказать, что уже устала дома, потому у ребёнка режутся зубы. Но в целом, всё равно это прекрасные хлопоты: семья, ребёнок – лучшее, что может быть.

— На любых турнирах самая большая надежда возлагается всегда на синхронисток. Придаёт это какую-то дополнительную ответственность?

— Я не могу сказать, что на нас это давит. Просто мы знаем, что должны выполнять свою работу, и выполнять её хорошо. Мы не проигрывали уже очень и очень давно. И, конечно же, об этом переживания, что ни в коем случае нельзя опускать планку. Что нужно быть лучше, чем мы были за год до этого. Переживаем, конечно, но не могу сказать, что это сильно давит.

— Какой самый сложный этап был на прошедшем чемпионате?

— Было непросто из-за небольшого количества тренировочного времени. У нас сократили один бассейн, потому что приехали пловцы и им нужно было где разминаться. Не было постоянной рутинной работы, которую мы постоянно проделываем на сборах. Боялись, что будет тяжело выполнять программу от начала и до конца, потому что были пропуски дней, когда мы эти самые программы не делали из-за отсутствия времени. Но, в целом, всё в порядке, мы привыкли к таким условиям. Каким-то нонсенсом для нас это не является.

— В этом году в синхронном плавании появился новая дисциплина — хайлайт. Татьяна Николаевна сказала, что надо просто дать шанс другим. Действительно ли это так? Или всё-таки готовились к новой программе?

— Действительно, к новой программе не готовились. Да, во многом потому, что нужно другим командам дать шанс. К тому же мы уже порядком всем поднадоели. На это было сделана некая ставка. Как сказала Татьяна Николаевна, это новая дисциплина, нужно точно знать все правила, потому что бывает такое, что на нас смотрят вдвойне пристально, и мы должны быть, естественно, совершенны во всех программах. Ну, и времени на тренировку четырёх программ не так просто найти. Поэтому, в большей степени делались ставки именно на дисциплины, которые в олимпийской программе, то есть на техническую и произвольную.

— Всегда удивляюсь, как вам удаётся не путаться в программах и держать все элементы в голове…

— Знаете, это настолько доведено до автоматизма, что в день у нас, мне кажется, минимум по сто повторений каждого движения и частей. Наши программы мы также проходим и в зале. Нас ночью разбуди, мы всё сделаем. Понятно, что снятся какие-то страшные сны, будто что-то перепутал, забыл, но, во всяком случае, это не самый главный повод для переживания.

— На чемпионате мира, к сожалению, не обошлось без скандала. На церемонии награждения австралиец Марк Хортон отказался поздравлять китайского пловца Сунь Яна. Причиной тому является допинговый скандал, в котором оказался замешан соперник Хортона. Как относитесь к инциденту?

— Это очень спорный вопрос, особенно, когда он касается допинга. Могу сказать, что поведение обоих спортсменов неприемлемо. Во-первых, наверное, неправильно разбивать пробы, которые сдавались до этого. Во-вторых, неправильно кричать на кого-либо из твоих конкурентов. В-третьих, отказываться пожимать руку, проявляя таким образом знак неуважения, не менее неправильно, чем всё вышеупомянутое. Как бы ты к человеку не относился, ты всё равно при публике должен вести себя корректно и никому это не показывать.

— При этом австралийца встретили аплодисментами.

— Да, в деревне в столовой его встречали как победителя, который не пожал руку китайскому спортсмену. Я знаю точно, что я не была бы среди этих людей, которые так его встречали. Но всё-таки к допингу отношусь негативно.

— Нужно ли применять какие-либо санкции к подобному поведению?

— Я считаю, что да. Иначе такими темпами мы ничего хорошего не дождёмся.

— Микст-дуэты в синхронном плавании сейчас набирают обороты. Это всё ещё считается немного странным и не мужским видом спорта, как считалось раньше, или всё уже изменилось?

— Всё потихоньку меняется. Я не могу сказать, что это завершено. Но идёт к тому, что это становится привычным. Это, действительно, становится нормой. И если мы говорим о синхронном плавании, то точно знаем, что это соло, дуэт, группа и микст. Это, действительно, так.

— Следующий год – олимпийский. Как обстоят дела с лицензиями?

— Лицензии у нас есть. Мы их завоевали уже на Кубке Европы, который проходил в мае в Санкт-Петербурге.

— Можно ли считать, что давление было немного ниже на чемпионате в связи с тем, что не нужно думать о лицензиях?

— У нас борьба на чемпионате не за лицензии, на самом деле. Тут самое главное – борьба со своими главными соперниками, как Китай, Япония, Украина. А лицензию, если что-то пойдёт не так, можно получить и на других стартах. Для нас, безусловно, главное, чтобы лицензия была получена до начала чемпионата мира по водным видам спорта.

— Впереди отпуск? Или «покой нам только снится»?

— Да, шикарный отпуск. Он уже начался (смеётся).

— Куда-то поедете или останетесь в Москве?

— Завтра мы с семьёй и ребёнком отправляемся в Испанию и, конечно, в сентябре у нас будет регата (соревнования по парусному или гребному виду спорта, — прим. News.ru), куда я отправлюсь с Татьяной Евгеньевной (Данченко), но мы будем с ней в разных экипажах.

— Интересные соревнования!

— Мы не будем бороться, мы будем в разных дивизионах. Она в совсем спортивном, я в полуспортивном. Такие дружественные экипажи будут.

— Неплохая подготовка к новому сезону. Кстати, именно с этого начнёте или немного позже?

— Как раз мы дуэтом начинаем тренироваться в первых числах октября. Мы приедем с регаты. Группа начнёт раньше на десять дней, впереди ещё два месяца отдыха.