Российские синхронисты ударно проявили себя на чемпионате мира в Южной Корее. А как ещё назвать девять золотых медалей? Главный тренер национальной команды Татьяна Покровская и чемпионы соревнований поделились своими впечатлениями от турнира.

Когда мы слышим «водные виды спорта», невольно в голове возникают образы наших синхронисток, а теперь ещё и синхронистов. Так сложилось, что именно в этом виде спорта с нами нет возможности конкурировать. Ну, если только мы сами не заявляем национальную команду в какую-либо дисциплину. Да, жалко, а с другой стороны, действительно, наши победы уже ни для кого не являются сенсацией. Другие же тоже должны немного порадоваться. Вот, например, и в этом году наша сборная завоевала все комплекты золотых медалей за исключением одного — того, что закреплён за новом видом программы «хайлайт».

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает точно так же.

Девять золотых медалей — стопроцентный результат. В десятом виде мы не участвовали осознанно — мы дали возможность другим странам побороться за золотую медаль в новой непонятной программе, — сказала Покровская.

Действительно, ну нельзя же так наглеть.

Но пресс-конференция, конечно, началась совсем не с этих слов. Вступительная речь была за президентом Федерации синхронного плавания России Алексеем Власенко, который назвал синхронное плавание гордостью России.

Синхронное плавание — это гордость России. То, что делает (тренер — News.ru) Татьяна Покровская и вся команда по синхронному плаванию — это национальное достояние, успех всего государства. Это тяжелейший вид спорта. Ни один пловец в мире не выполнит те тесты, которые делают синхронистки в воде, кроме Саши Мальцева. Все эти победы, которые кажутся для нас закономерными, — за ними стоит огромный труд тренеров и спортсменов, — сказал он.

Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Южной Корее 12 июля. Национальная команда приехала туда немного раньше.

Эта страна, может, и славится гостеприимством, но так совсем не показалось Покровской, которая назвала организацию турнира «никакой», а «кормежку в Корее» и вовсе «ужасной». Над этим посмеялись, но поддержали все присутствующие.

Но разве имеет это всё смысл, если наши девчонки и микст-дуэт выжали из себя максимум.

Самая титулованная спортсменка в истории — 21-кратная чемпионка мира, хоть сама себя она так и не любит называть, Светлана Ромашина вернулась в спорт спустя два года отсутствия.

Возвращение сложилось постепенно, достаточно комфортно, наверное, потому что я этого очень сильно хотела. Когда я ездила на соревнования помощником тренера, я смотрела на происходящее другими глазами. Я не переживала, когда сравнивала нас и Китай, потому что понимала — мы на десять голов выше. Но когда я вернулась в качестве спортсмена, страх возобновился, постоянно думаешь: «Боже, что они там сделают», — поделилась Ромашина.

Тренеры, действительно, играют самую главную роль. Они создают, воплощают, помогают. 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко назвала наставников «замечательными специалистами», отметив, что тренеры вкладывают в постановку номеров всю свою душу.

Мы стоим на пьедестале, но тренеры вкладывают всю свою душу, жизнь в нас. Мы очень мало говорим о наших замечательных специалистах. С нами очень много людей, которые работают. У нас огромный пазл в команде, и, если один выпадет, ничего не сложится, — сказала Колесниченко.

Но как такие хрупкие девушки превращаются в пауков, Лару Крофт и других персонажей? Как эти образы приходят в голову не знают даже сами тренеры, но Колесниченко делится одним главным секретом — образ нужно прожить.

Нам приходилось раскрываться совершенно в разных образах. Каждую свою программу мы стараемся проживать и максимально донести до зрителя. Я не перестаю удивляться фантазиям наших тренеров, потому что с каждым годом тяжелее и тяжелее брать новые образы, но они придумываются, — восхищается чемпионка.

В это году все лавры достались не только девушкам-синхронисткам. На этом чемпионате мира микст-дуэт в составе Александра Мальцева и Майи Гурбанбердиевой покорил всех. Как итог — две медали. Уровень микст-дуэтов в этом году очень вырос. Появились новые страны, которые сразу составили конкуренцию лидерам. Российский синхронист Александр Мальцев надеется, что в ближайшем будущем программа войдёт в олимпийский список.

Конкуренция среди первых пяти команд большая. Мы очень надеемся, что в перспективе эта дисциплина станет олимпийской. Видим, что растёт интерес. Надеемся, что мы увидим эту дисциплину (на Олимпиаде — News.ru) уже в 2024 году, — признался он.

Самое страшное, что может произойти, — включение одной программы, но исключение другой.