Форвард сборной России и баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов рассказал о стартовавшей подготовке к чемпионату мира и обновлении «армейцев».

— Как идёт подготовка?

— Медленно, но верно.

— Успели отдохнуть хотя бы?

— Немного, чуть больше месяца, ну, это нормально. Всегда, конечно, хочется больше.

— Сам отпуск — море?

— У меня всегда море. Небольшое количество дней, чтобы разъезжать. Я на протяжении трёх-четырёх лет стараюсь выбираться только на пляж и базироваться на одном месте весь отпуск. Мне такой отдых нравится больше, чем постоянно из одного места в другое переезжать. Тем более, отпуск с ребёнком накладывает всегда некоторые нюансы в плане передвижения. Но сейчас обстоятельства такие, что мы вынуждены были приступить к сборам в двадцатых числах июля, поэтому надо было вернуться раньше.

— Первая неделя сборов — это больше про восстановление?

— Это подготовка к тому, чтобы в дальнейшем не получить никаких травм, потому что месяца отпуска достаточно, чтобы выйти из своей максимальной формы и оптимальных кондиций, которые ты показываешь в сезоне. Первый цикл — пятидневный — это подготовка к более серьёзной работе, которая наступит с сегодняшнего дня. Эти пять дней мы уделяли много времени физической подготовке всего тела и мелких групп мышц, чтобы не допустить проблем в дальнейшем. А профилактика и подготовка тела к более серьёзному — это второй цикл.

— 31 августа стартует чемпионат мира. Кажется, выход из группы не должен составить особого труда. Или всё-таки есть подводные камни?

Сергей Булкин/News.ru

— На данный момент для нас опасны все соперники, потому что давно у нас не было опыта на подобных соревнованиях, чемпионат мира — ответственное мероприятие, назовём это так. Тем более, я никогда не играл против таких команд, как Нигерия, Аргентина, Южная Корея. Для меня это будет первый опыт на большом уровне. В первую очередь, через ту подготовку и игровую практику, которую мы будем проходить в Москве, в Финляндии, в Италии, мы уже будем понимать, на что мы способны. Необходимо будет преодолеть свой внутренний мандраж.

— Давит ответственность?

— Ответственность не может не давить. Если бы она не давила, то это было бы безответственно с нашей стороны. У нас есть достаточно времени, чтобы качественно подготовиться. Для нас главный соперник — это мы. Мы знаем, на что свободны, знаем, как можем хорошо и плохо играть. Нужно будет ту работу, несмотря на большие перерывы, которую поставил тренер безукоризненно выполнять. Игры, которые мы сыграем перед чемпионатом, помогут выстроить рисунок сборной, потому что сейчас очень тяжело вылить в пару предложений.

— Уже просматривали игры соперников?

— С понедельника как раз и начнём.

— К национальной команде ещё не все игроки присоединились. Стоит всё-таки ждать Тимофея Мозгова?

— Неизвестно. Мы рады всем игрокам. Мне, как игроку и коллеге по цеху, конечно же, было бы приятно видеть Тимофея, но только в здравии, потому что, если есть какие-то проблемы, тем более с коленом, которое он не может на протяжении долгого времени разрешить, нужно вылечить эту травму, нежели приходить в сборную не долеченным. Может быть непонятно, сможет он играть или нет, как поведёт себя колено через две недели. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления.

— Невозможно не спросить про ЦСКА. Ушли многие из прежних лидеров, состоялось несколько новых подписаний. Следишь за ситуацией в клубе, пока отсутствуешь?

— Конечно. Во-первых, это часть моей профессии, во-вторых, это мои коллеги по цеху, в-третьих, это ребята, с которыми я уже играл в предыдущих клубах, в-четвертых, это основа жизни, потому что на данный момент моя жизнь разделяется на семейную и спортивную. Спортивная пока что забирает больше времени. Я не имею права не следить за этим.

— Болельщики опасаются, что баланс пришедших уступает ушедшим.

— Я привык смотреть на результаты. Если мы берём чисто по списку, по фамилиям, то, возможно, для вновь пришедших игроков это будет хороший стимул занять позиции ушедших лидирующих игроков. С другой стороны, всегда, когда приходит большое количество исполнителей, это добавляет новую, свежую кровь, ритм, амбиции. Понятно, что есть устоявшиеся схемы тренеров, но когда это делают новые баскетболисты, возможно, это добавит новые краски во всю схему. Давайте мы будем судить по результатам, потому что во многих видах спорта, командных соревнованиях часто список громких фамилий не достигает того результата, которые достигают другие команды с менее явно выраженными лидерами. Поэтому, давайте будем судить из той работы, которую мы проделаем, и уже будем от этого отталкиваться, насколько мы спорны выигрывать.