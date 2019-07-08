Владимир Гомельский в эксклюзивном интервью News.ru прокомментировал отчисление российского центрового Тимофея Мозгова из клуба НБА «Орландо Мэджик», а также подробно рассказал о системном кризисе в отечественном баскетболе.

«Все будут рады, если колено позволит Тимофею сыграть за сборную на Кубке мира»

— Наверное, сложно назвать неожиданностью отчисление Мозгова из команды, за которую он в минувшем сезоне не сыграл ни одного матча из-за травмы колена?

— У вас неправильная формулировка: Тимофей выставлен на драфт отказов, но все выплаты по контракту он получит. То есть он просто больше не является игроком «Орландо».

— Речь, прежде всего, идёт о спортивной стороне вопроса: ведь в свои 32 года Мозгов остался без клуба. Это, как говорится, не есть хорошо?

— Это не есть хорошо для самого Тимофея. А, скорее всего, для какого-то клуба в России или Европе, а также для нашей национальной сборной это наоборот хорошо!

— А если говорить о карьере россиянина в НБА, она на этом закончена? Или возможны варианты её продолжения?

— Я же не врач, не хирург — не я делал Тимофею операцию на колене. Я не знаю, как он восстанавливается. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Всё будет зависеть от состояния колена.

— Вам сейчас вспоминаются подобные случаи, когда игроки в похожем возрасте и после подобных травм уже не могли выйти на прежний высокий уровень в своей карьере?

— Грант Хилл. А вообще полно таких случаев. Просто из звёзд мирового баскетбола сразу вспоминается Грант Хилл.

— Который, как и Мозгов, тоже выступал за «Орландо».

— За свою карьеру он сменил четыре клуба НБА, но сейчас не могу вспомнить, в какой период у Хилла была вторая операция, после которой он уже не смог играть на прежнем уровне. И тоже из-за проблем с коленом.

Тимофей Мозгов Alexander Kulebyakin/Global Look Press

— Вы сказали, что уход Тимофея из «Орландо» должен обрадовать все российские топ-клубы, которые готовы с распростёртыми объятиями встретить центрового в своих рядах...

— Стоп-стоп! Нет, не готовы. Уточняю: наши клубы будут готовы подписать с Мозговым контракт, если он успешно пройдёт углублённое медицинское обследование. Балласт, причём достаточно дорогой, никто брать не готов.

— А как эта ситуация выглядит с точки зрения нашей сборной, для которой возможный отъезд Мозгова из НБА — тоже в большей степени позитивный факт?

— Если Тимофей скажет главному тренеру сборной Сергею Базаревичу, что колено позволит ему полноценно отыграть предстоящий Кубок мира в Китае, то, несомненно, все будут этому рады.

— Уже появилась информация, что «Химки» готовы предложить контракт Мозгову. Насколько, на ваш взгляд, это соответствует действительности?

— Официальной информации по этому поводу пока не было. Да её и не будет, пока не состоится встреча заинтересованных сторон. Могу лишь сказать, что селекционная политика «Химок» в последние несколько лет себя дискредитировала.

«Система подготовки молодых игроков в России хромает на обе ноги»

— Если Мозгов так и не найдёт нового клуба за океаном, мы впервые за 18 лет останемся без единого российского баскетболиста в НБА. Оскудела земля российская на таланты?

— А вам не приходило в голову, что в отечественном баскетболе уже два десятилетия продолжается системный кризис?

— Конечно, приходило. Но до сих пор хотя бы отдельные российские игроки в клубах НБА всё-таки играли.

— Действительно, отдельные игроки такого уровня у нас появляются, и кто-нибудь из них в НБА попадает и может попасть в будущем. Но массового оттока российских баскетболистов в заокеанскую лигу в ближайшее десятилетие не предвидится. Для этого нам нужно изменять систему подготовки молодых баскетболистов, которая в нашей стране хромает на обе ноги. Эти ребята даже в команды Единой лиги ВТБ с трудом попадают! И проблема не в том, что у нас перестали рождаться таланты с подходящими антропометрическими данными. Беда в том, что мы поздно их находим, а если не поздно, то наши детские тренеры учат их по давно устаревшим методикам.

— Есть ли предпосылки, что в ближайшее время ситуация коренным образом изменится?

— Развал Советского Союза привёл к тому, что большинство баскетбольных интернатов оказались за границами России. У нас в стране их осталось только два. Количество СДЮШОР и Центров олимпийской подготовки (ЦОП) со специализацией «баскетбол» уменьшилось в три с половиной раза.

— Очень серьёзные цифры!

— Я всегда привожу в пример Красноярский край. Территория — как три Франции. В обеих советских сборных, ставших олимпийскими чемпионами в 1972 и 1988 годах, были представители Красноярского края. Как были и представители Приморья, южных регионов страны, Урала, Сибири. Но вместе с материальной базой после распада Союза мы также потеряли и тренеров. Престиж профессии детского тренера резко упал.

— Эта проблема до сих пор насущна?

— Зарплата детских тренеров в баскетбольных школах стала более или менее приличной. А вот количество подготовленных специалистов очень невелико. За последние два года я побывал в дальних уголках нашей страны, в девяти регионах проводил мастер-классы для тренеров детских спортивных школ. И убедился в том, что для освоения современных методик им нужно в первую очередь выучить иностранный язык. Это не военная тайна — все эти методики легко находятся в интернете: на английском, французском, испанском, немецком и сербском языках. Хотя бы один из этих языков необходимо знать, чтобы следить за появляющимися новыми методиками. Однако ни в одном из девяти городов я не встретил человека, который был бы готов взяться за изучение иностранного языка. Да, все заинтересованно слушали, что я рассказывал, но никто не был готов пожертвовать своим свободным временем, чтобы познакомиться с этими методиками. Либо от незнания английского, либо от элементарной человеческой лени.

— Как же выходить из этой ситуации?

— До тех пор, пока Российская баскетбольная федерация не договорится с теми малочисленными кафедрами баскетбола в высших учебных заведениях, которые готовят тренеров, по поводу подготовки и издания нового учебного пособия, у нас так и будут выходить недоучки. Вот это и есть наша самая большая проблема, которая называется системный кризис.

«Запретить легионеров? А что, наши от этого будут лучше играть?»

— Значит, всё так плохо?

— Найти талантливых ребят — это только полдела. Вот мы начали наш разговор с Мозгова. Но его нашли для баскетбола слишком поздно. Его техническое оснащение не соответствовало уровню НБА. Просто у Тимофея были богатейшие физические данные от природы. Но он не был способен приносить ту пользу, какую мог бы приносить на площадке только по той причине, что техника не позволяла. В частности, он не мог нормально ловить и качественно обрабатывать мяч левой рукой. То есть играть с ним «пик-н-ролл» в правую сторону — бессмыслица: ему нечем ловить мяч!

— Для центрового это очень серьёзный недостаток.

— Самое трудоёмкое в баскетболе — это подготовка так называемых «первых» и «пятых» номеров, то есть разыгрывающих и центровых. Им нужно уделять много времени для индивидуальных занятий на тренировках. Но если тренер не умеет научить тому техническому элементу, который этому игроку потребуется в профессиональном баскетболе, это означает только то, что в свои 19 лет игрок, получая свой первый контракт, является полуфабрикатом. Какие могут быть претензии к тренеру профессиональной команды — что в НБА, что Евролиге, что в Единой лиге ВТБ? У него-то точно нет времени на то, чтобы оттачивать индивидуальное мастерство баскетболиста.

— В таком возрасте игрока эту проблему уже и не исправить.

— Конечно. Вот меня часто спрашивают: если нашим ребятам не хватает мастерства, и они получают мало игрового времени, почему бы нам не запретить легионеров в Единой лиге ВТБ? На это у меня встречный вопрос: а что, наши от этого лучше играть будут? Научатся отдавать и ловить мяч левой рукой, научатся одинаково уверенно водить обеими руками? Научатся отдавать скрытые передачи? Если они этого в 19 лет не умеют, то уже никогда не научатся! Этому детей обучают в 11-13 лет.

— Можно понять наставника нашей сборной Сергея Базаревича, которому предстоит сформировать состав команды на Кубок мира в Китае!

— Это вы берёте вершину всей баскетбольной пирамиды. Но если вести речь о ней, то и у Олафа Ланге были похожие проблемы в женской сборной России, которая только что провалила чемпионат Европы и не попала на Олимпиаду-2020. Такие проблемы и у Базаревича — да и вообще у любого тренера, кого ни поставь у руля национальной команды. Вот, пожалуйста, пример: наша сборная 19-летних ребят под руководством Евгения Пашутина вдрызг проиграла США на мировом первенстве в своей возрастной категории. А команда-то у нас хорошая! В ней наиболее талантливые российские баскетболисты имеют игровую практику. Речь не только об Антоне Квитковских и Никите Михайловском из саратовского «Автодора» — там ещё минимум пятеро ребят из клубов Единой лиги ВТБ. Только работать с ними надо! И прямо сейчас.

— К вашим словам прислушиваются руководители российского баскетбола?

— Я об этих проблемах говорю уже лет десять, но никто не хочет работать «в долгую». Потому что та программа действий, которую я предлагаю, даст результаты самое раннее через девять лет. А кто у нас любит ждать? При этом ведь нужно будет потратить пусть небольшие, но деньги. Никто — результат давай прямо сейчас. В Токио на Олимпиаду-2020 поедем — какое место займём? Могу сказать. Но не буду.