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Евролига представила календарь очередного регулярного чемпионата на сезон-2019/20.

В первом туре «регулярки» подмосковные «Химки» примут израильский «Маккаби» 3 октября, а московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Валенсией», петербургский «Зенит» – с немецкой «Альбой» 4 октября.

Check out EVERY game for the upcoming Regular Season! #GameON — EuroLeague (@EuroLeague) 19 июля 2019 г.

Ранее Евролига объявила, что «Финал четырёх» нового сезона пройдёт в Германии. Решающие матчи турнира состоятся с 22 по 24 мая 2019 года в немецком городе Кёльн. Баскетбольная арена вмещает 18 518 зрителей, сообщает пресс-служба Евролиги.

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим специалистом в Евролиге, ранее писал News.ru.