В первом туре «регулярки» подмосковные «Химки» примут израильский «Маккаби» 3 октября, а московский ЦСКА в гостях сыграет с испанской «Валенсией», петербургский «Зенит» – с немецкой «Альбой» 4 октября.

