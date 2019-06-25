24 июня президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв побывал в Казани, где встретился с министром спорта Республики Татарстан, его заместителями и руководством вновь созданной республиканской федерации биатлона. В эксклюзивном интервью News.ru он рассказал, как будет развиваться биатлон в одном из ключевых регионов России, кто из биатлонистов ещё не подписал контракт с СБР, почему он решил сменить председателя тренерского совета и почему часть спортсменов не явилась на сборы национальной команды.

— Насколько продуктивной получилась ваша беседа? Как оцените перспективы развития биатлона в Республике Татарстан?

— Самое главное — биатлону в Татарстане быть. Этот факт обсуждали и на встрече с министром спорта и на партийном совещании актива «Единой России». Думаю, что всё идёт правильно. Федерация отделилась от Федерации лыжных гонок и теперь осталось только дело техники, чтобы получить аккредитацию, выполнить все необходимые юридические условия, а дальше помогать и поддерживать развитие биатлона в Татарстане. Министр будет поддерживать, президент республики ещё на нашей мартовской встрече заверил, что всё будет хорошо. Мы уверены, что биатлон здесь будет развиваться и, возможно, даже более высокими темпами, чем мы представляем.

— Есть проекты строительства биатлонного комплекса в республике?

— Это самое главное, потому что биатлон не может развиваться без комплексов. Это должны быть небольшие пневматические комплексы, но, думаю, дойдёт дело и до хорошего комплекса, который может быть построен легко. Здесь есть хорошие условия, финансирование, а самое главное энтузиасты, готовые поддержать эту идею. Союз биатлонистов России готов помогать своими специалистами. Мы приедем, подскажем. У нас есть хорошие техники, которые сделали много комплексов по всей стране. Уверен, что если дело дойдёт до поддержки, то наши специалисты с ней справятся.

— Недавно вы были на сборе национальной команды в Чайковском. Какие у вас остались впечатления от работы команд? Как в неё влились новые специалисты?

— Влились они хорошо. Чайковский — один из примеров комплекса, который нужен России. В Татарстане он может быть и не один. Здесь 43 муниципальных образования и два больших города, поэтому одной школы недостаточно для такого региона. В Чайковском закончилась работа и во вторник, 25 июня, ребята вылетают со сбора. Работа прошла хорошо.

тренировка мужской команды на сборе в Чайковском Союз биатлонистов RU/Twitter

— Несколько биатлонистов, в частности Воронина, Казакевич, Халили и Юрлова, пропустили оба сбора. В будущем они будут тренироваться с командой?

— Конечно, будут. Есть определённые нюансы. Кто-то учится, кто-то решает какие-то свои проблемы. Мы этому не препятствуем, понимаем, что противостоять этому нет смысла. Только испортишь человеку настроение на весь год. Они молодые, перспективные, сдают экзамены и пусть добиваются в этом успехов. Мы их всегда поддержим.

— Поясните, как идёт решение проблем с Росгвардией, из-за которых не продлеваются лицензии наших ведущих комплексов в Ханты-Мансийске и Сочи, где запланирован следующий сбор?

— Проблемы эти мы знаем, обсуждаем и пытаемся решить вместе с губернатором. В ближайшее время будет понимание наших дальнейших шагов, технических и юридических моментов, которые надо решить. Важно, чтобы выпущенные нормативные акты правильно трактовались не в общем круге, как они смотрят, а с точки зрения поддержки развития биатлона. Если выполнять все нормативы, то многие комплексы, которые были давно построены и проводили чемпионаты и Кубки мира, могут оказаться закрыты. Этого не должно быть.

— Сбор в Сочи удастся спасти или рассматривается план В?

— Пока работаем. До Сочи ещё далеко и других планов мы сейчас не рассматриваем.

— Почему во главе тренерского совета вы решили заменить Максима Кугаевского на Евгения Редькина?

— Давно наболело это решение. Это не только моё решение президента, но и всего правления. Мы давно понимаем важность этой должности, которая должна работать в поддержку команды и выбранного СБР направления. Но когда происходят резонансные действия, не идущие на пользу сборной России, мы приняли спокойное, неконфликтное решение назначить Евгения Редькина. Оно было принято почти единогласно, не участвовал только один человек. Поэтому вопросов ни у кого не было.

Евгений Редькин Союз биатлонистов RU/Twitter

— Как обстоят дела с подписанием контрактов СБР? Почему Гараничева удалось убедить, а Логинова пока нет?

— Работа идёт. Было сказано, что Логинов уже готов подписать, но ещё идёт дискуссия. Есть моменты, которые он бы хотел в качестве разногласий прописать. Я попросил его написать, с чем он согласен, с чем не согласен, что готов принять и какие пункты хотел бы поменять. Сначала должен быть диалог, а затем вноситься изменения.

— Недавно ряд известных биатлонистов принял участие в мероприятии в комплексе «Алмаз» в Рязанской области. Как оцените перспективы этой базы, которая стала самым приближённым к Москве полноценным биатлонным стадионом?

— Вряд ли у нас будет что-то серьёзное проходить в Рязанской области. У нас достаточно больших стадионов категории «А» и категории «В». Сборная туда вряд ли будет ездить. Этот комплекс больше рассчитан на молодёжь и детский спорт, а также на ветеранское движение, которое набирает ход.