Россиянам назвали лучшие направления для отдыха без детей Турэксперт Ансталь: без детей лучше всего отдыхать в Турции или Адлере

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Лучшими направлениями для отдыха без детей являются Турция и Адлер, посоветовала тревел-блогер Наталия Ансталь. В разговоре с NEWS.ru турэксперт отметила, что молодежи не следует выбирать Сочи и другие районы Краснодарского края, так как туда часто приезжают отдохнуть семьями. При этом, по ее словам, в Адлере много ночных клубов, баров и кафе.

Самое лучшее бюджетное направление для молодежи — Адлер. Сочи и другие районы Краснодарского края я не рекомендую, туда часто едут семьи с детьми. В Адлере большое количество ночных клубов, баров, кафе. Если рассматривать не российские направления, я рекомендую для молодежи Турцию, — порекомендовала Ансталь.

Она отметила, что в Турции есть отели с пометкой 18+, куда не пустят семьи с детьми. Все постояльцы там будут совершеннолетними. Эксперт порекомендовала посетить Кемер и Мармарис.

Это лучшие направления для молодых людей или семейных пар без детей. Там также большое количество клубов и баров. Еще предлагаю рассмотреть Египет. Там в отелях есть специальный персонал, который занимается организацией походов в клубы, — добавила эксперт.

Турагент Татьяна Сапронова ранее рассказала, что лучшим способом приобретения путевки является раннее бронирование. Эксперт отметила, что данная процедура практически всегда гарантирует низкую цену на билеты и жилье.