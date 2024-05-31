Собравшимся в отпуск россиянам назвали лучший способ бронировать туры Турагент Сапронова: низкую цену путевки гарантирует только раннее бронирование

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Лучшим способом приобретение путевки является раннее бронирование, рассказала NEWS.ru турагент Татьяна Сапронова. Эксперт отметила, что данная процедура практически всегда гарантирует низкую цену.

Бронируя заранее легче подобрать тур, максимально соответствующий желаниям путешественника. Кроме того, раннее бронирование гарантирует наличие мест в отеле, рейсах и экскурсиях. Ряд операторов предлагают гибкие варианты оплаты в рассрочку. Это снижает финансовую нагрузку и делает раннее бронирование более доступным для тех, кто не может позволить себе оплатить весь тур сразу, — добавила Сапронова.

Собеседница напомнила, что раннее бронирование «часто открывает доступ к эксклюзивным предложениям, акциям и скидкам». По ее словам, турфирмы и отели могут предложить более выгодные цены, «бесплатные ночи», бесплатный ужин или другие бонусы.

Бронируя тур заранее, вы можете с уверенностью спланировать свою поездку и избежать стресса в последнюю минуту. Вы будете знать, что ваше размещение, рейсы и экскурсии забронированы, и сможете сосредоточиться на том, чтобы наслаждаться предвкушением отпуска, — подытожила Сапронова.

Тревел-блогер Наталия Ансталь ранее рассказала, что бюджетной альтернативой Турции является Египет. Турэксперт добавила, что также можно рассмотреть Венесуэлу, но важно помнить, что данное направление не подходит для отдыха с детьми из-за длительного перелета.