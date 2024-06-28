Кинолог рассказал, как помочь собакам пережить аномальную жару Кинолог Уражевский: в жару необходимо выгуливать собак только в парках или лесах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чтобы помочь собакам пережить аномальную жару, необходимо выгуливать их только в парках или лесах, предупредил ветеринар, президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский. В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что асфальт в жаркую погоду может раскаляться до 50 градусов. По его словам, для прогулок лучше выбирать утреннее или вечернее время.

В жару асфальт раскаляется до 50 градусов. Попробуйте босиком пройти по такому асфальту, а у собак нет обуви. Желательно совершать прогулки утром и вечером в парковой зоне или лесополосе, в тени. Лучше использовать большой намордник, в котором собака может открыть пасть и высунуть язык, — пояснил ветеринар.

Специалист уточнил, что тем, кто живет на солнечной стороне, нужно найти место в тени, проветривать помещение и закрывать шторы. У питомца всегда должен быть доступ к свежей прохладной воде, добавил Уражевский. Он также подчеркнул, что нельзя оставлять собак в автомобиле.

Нельзя оставлять в машине собаку с закрытыми окнами без кондиционера. Окна должны быть приоткрытыми, но чтобы собака не могла убежать, а машину лучше припарковать в тени. Желательно, чтобы автомобиле кто-то присутствовал, — заключил Уражевский.

Терапевт Надежда Чернышова ранее посоветовала выбирать для детей одежду из хлопка или льна, чтобы защитить их от аномальной жары. Врач подчеркнула, что не стоит выходить на улицу в самый разгар жары. По ее словам, гулять следует до 11:00 или после 17:00.