Дачникам посоветовали, как после зимы вернуть к жизни туи Биолог Татаренко: для восстановления туй после зимы нужно удалить всю сухую хвою

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы после зимы вернуть туи к жизни, нужно удалить всю сухую хвою внутри кроны, рассказала в беседе с LIFE.ru преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко. По ее словам, сухая и пожелтевшая хвоя может появиться из-за ожогов растений солнцем.

Ожоги хвои, а значит, неизбежная желтизна появляются в том случае, если туя, вертикальный можжевельник или кипарисовик не были укрыты в феврале — марте от агрессивного солнца, — объяснила эксперт.

Биолог отметила, что для восстановления растений нужно срезать засохшие ветки до здоровой древесины, однако обрабатывать срезы не следует, так как с этим справится смола. Также нужно полить и подкормить туи специальными удобрениями, которые подпитают корневую систему и насытят хвою.

Если дерево выглядит нездоровым, рекомендуется обработать его специальными препаратами от грибов, вредителей и болезней, добавила Татаренко. Кроме того, лучше всего проводить такую обработку именно весной.

Ранее Марина Татаренко рассказала, что мох и лишайники не доставляют неприятностей плодовым и другим деревьям, а, наоборот, являются полезными и предотвращают морозобоины. По словам биолога, наличие лишайника — это положительный индикатор экологического благополучия.