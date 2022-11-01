Все меньше россиян отдают кредиты: поднимутся ли из-за этого ставки банков Граждане перестали возвращать каждый тринадцатый потребительский заём

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Задолженность по кредитам в России (за исключением ипотеки) с начала года выросла на 12% — до 986 млрд рублей. При этом доля проблемных кредитов уже приближается к 8% всех выданных банками, заявляют коллекторы. Эксперты говорят о нестабильной экономической ситуации и рассказывают, поднимутся ли из-за этого ставки по будущим кредитам.

Заемщики перестают платить

К началу сентября 2022 года общий объем просроченных россиянами кредитов (без учета ипотечных) превысил 986 млрд руб., подсчитали в коллекторском агентстве «Долговой консультант». С начала года этот показатель вырос на 105 млрд руб.



Общий объем неипотечных кредитов, выданных банками, составил 12,7 трлн руб. Таким образом, доля проблемных займов составляет 7,7% (то есть уже больше трех месяцев не отдают каждый тринадцатый кредит). Для сравнения: проблемных ипотек у банков — не более 0,5% всех выданных в России.



По словам генерального директора коллекторского агентства «Долговой консультант» Дениса Аксенова, реальная ситуация с просрочкой для банков «еще более трудная». Во-первых, для отдельных категорий заемщиков действуют кредитные каникулы. Во-вторых, проблемным кредит становится только по истечении 90 дней неплатежей. То есть к началу сентября стало известно только о тех кредитах, которые не выплачивают минимум с конца мая.

Как растет просрочка в регионах

Задолженность растет во всех регионах страны. Наибольший прирост с января по сентябрь зафиксирован в Сахалинской области (+24,7%), Крыму (+22,3%), Северной Осетии (+21,2%), Хакасии (+21%) и Магаданской области (+20,6%). Наименьший — в Санкт-Петербурге (+6,8%), Нижегородской области (+7,4%) и Москве (+7,4%)

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Почему это происходит

Одновременно все больше российских регионов показывают двузначные цифры по доле просроченной задолженности в портфелях банков (без учета ипотеки). Так, в Республике Ингушетия просрочили уже 12,6% кредитов, в Республике Северная Осетия — Алания — 12,3%, в Карачаево-Черкесской Республике — 10,3%, а в Волгоградской области и Республике Адыгея — по 10,0%.

Руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко:

Ситуация в стране не улучшается, и просрочка начинает расти у тех, кто раньше исправно платил. Соответственно, мы наблюдаем рост просроченной задолженности. В том числе по этой причине банки очень любят наращивать кредитные портфели (выдавать больше кредитов, чтобы объем просроченных займов и, соответственно, проблем у банка казался меньше. — NEWS.ru.). Ведь на растущем портфеле этот показатель всегда падает. И наоборот.

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский:

Факторов возникновения просрочки может быть масса. Кто-то мог перестать платить, потому что уехал из страны, кто-то потерял работу из-за сокращения и лишился основного источника дохода, а кто-то попал под мобилизацию и физически не смог оплатить долг вовремя.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Прежде всего дают о себе знать снижение доходов людей и рост цен. Людям не хватает зарплат (а кто-то и вовсе их лишился. — NEWS.ru.), и они берут потребкредиты. По последним опубликованным данным Росстата, во втором квартале 2022 года доходы населения (за вычетом налогов и других обязательных платежей и коррекции на инфляцию. — NEWS.ru.) сократились на 0,8% в годовом исчислении. Вполне вероятно, что из-за происходящего сжатия экономики в последующие месяцы доходы снизятся еще сильнее. Причем речь идет преимущественно о потребительских карточных кредитах. То есть о тех, которые не имеют твердого обеспечения, в отличие, например, от ипотеки. К таким заимствованиям клиенты зачастую относятся менее ответственно, поскольку они не чреваты потерей жилья.

Что будет дальше

Антон Рогачевский:

Ситуация по просрочкам будет выравниваться уже после Нового года. Во-первых, многие компании, которые практикуют сокращения персонала в конце года, чтобы закрыться в плюсе, открывают новые наборы после Нового года с целью распланировать годовой бюджет. Во-вторых, перед новогодними праздниками люди берут кредиты на подарки, в результате чего в процентах объем просрочки ко всем взятым населением кредитам уменьшится. А вот что будет после января — вопрос. Если будет повторная мобилизация или еще какое-то негативное явление, то просрочки будут расти. Сильно сомневаюсь, что на этом фоне поднимутся ставки по потребкредитам и ипотеке: населению просто могут стать неинтересны дорогие деньги.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Марк Гойхман:

В случае предполагаемого дальнейшего сокращения экономического роста и наращивания бюджетного дефицита у заемщиков будет все меньше и меньше возможностей по обслуживанию необеспеченных кредитов. Кроме того, в сегодняшнюю статистику попадают заимствования, по которым срок непогашения составляет более 90 дней. Но с большой вероятностью можно предположить, что в последние один-два месяца они стали еще выше. И эти процессы будут отражены в будущих отчетах.

Алексей Лашко: