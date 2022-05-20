В ЕК призвали европейские компании платить России за газ в евро Вице-президент ЕК призвал европейские компании платить России за газ в евро

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Европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро, заявил в эфире ERR вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс. По его словам, президент России Владимир Путин старается удержать на плаву Центральный банк России, используя «трюк», не разрешённый санкциями.

Договоры очень чёткие, договоры говорят о евро и долларах. Это не рубли, — подчеркнул вице-президент ЕК.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что около половины из 54 компаний-клиентов «Газпром экспорта» уже открыли рублёвые счета для оплаты российского газа. По его словам, окончательный список покупателей, перешедших на оплату газа в рублях, станет известен в ближайшие дни. При этом решение о переводе оплаты за голубое топливо в рублях он назвал вынужденным, поскольку только так страна сможет сохранить экспортную выручку.