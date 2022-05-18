Тинькофф Банк обязали вернуть деньги разбогатевшему на курсах валют клиенту

Логотип Тинькофф Банка / Фото Валерий Мельников/РИА Новости

Финомбудсмен Юрий Воронин обязал Тинькофф Банк вернуть деньги обогатившемуся на курсах валют клиенту, передаёт ТАСС. Правозащитнику поступило два обращения, однако в одном было отказано в связи с самостоятельным урегулированием и последующим возвратом средств, а другое было удовлетворено, в результате чего деньги с организации спишутся в принудительном порядке.

В рамках одного из них кредитная организация добровольно возвратила клиенту списанные с его счета денежные средства, в связи с чем финансовым уполномоченным принято решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. По результатам рассмотрения второго обращения финансовым уполномоченным принято решение о взыскании с кредитной организации списанных со счета потребителя финансовых услуг денежных средств, — сказали в пресс-службе.

Такое решение финомбудсмен принял, поскольку Тинькофф Банк не уведомлял клиентов о системных ошибках, когда те проводили свои операции дистанционно. Кроме того, кредитор не предпринял попыток отказа или приостановления операций, а значит, понёс риск наступления неблагоприятных последствий, согласно статье 2 Гражданского кодекса РФ.

Отмечается, что подобные заявления носят единичный характер, хотя системной ошибкой, по данным пресс-службы, воспользовались несколько десятков клиентов Тинькофф Банка.

Ранее Кемеровчанин засудил Тинькофф Банк за незаконные запросы кредитной истории. Кредитор неоднократно проверял его кредитную историю с нарушением закона. Мужчине выплатили 35 тысяч рублей в качестве компенсации.