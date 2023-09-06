Траты россиян на досуг резко возросли «Русский стандарт»: траты россиян на походы в кинотеатры выросли на 68% за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний чек одной покупки в кинотеатрах — в него входит стоимость билетов и перекуса на время просмотра кино — минувшим летом составил 861 руб. Год назад он был равен 512 руб., сообщили NEWS.ru аналитики банка «Русский стандарт». Таким образом, рост расходов россиян на этот вид досуга составил за год 68,16%.

Средний чек одной покупки в кинотеатрах — сюда входит покупка и билета, и традиционного перекуса для кинопросмотра: попкорн, напитки, комбо-наборы — летом текущего года составил 861 руб. Летом 2022 года он был 512 руб., — сообщили в банке, проведя анализ покупок россиян по картам.

Также выросли траты россиян на посещение парков аттракционов, цирков и аквапарков. Средний чек одной покупки билетов на эти виды развлечений в июне — августе 2023 года составил 1244 руб. против 967 руб. годом ранее. Рост расходов россиян составил 28,65%.

Спорт и танцы стали лидерами среди самых популярных видов отдыха у россиян минувшим летом. Средний чек за занятия танцами, фитнесом, а также за боулинг и бильярд в июне — августе 2023 года составил 3605 руб. За год он вырос только на 3,8%.

Также незначительно вырос средний чек одного похода на постановку в театр или на концерт любимой группы — с 2985 руб. до 3080 руб. Единственным видом отдыха из топ-5, где средний чек снизился, оказался поход на выставки (1391 руб. в прошлом году против 1226 руб. в этом году).

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего готовы сократить траты на развлечения и алкоголь. Согласно результатам опроса, проведенного Почта Банком, 26% в первую очередь снизят расходы на отдых и развлечения, 22% — на алкоголь. Повременить с покупкой техники готовы 18% опрошенных, отложить поход за одеждой и обувью — 13%, сократить траты на красоту и уход — 8%, на продукты — 5%. А 8% участников опроса не готовы экономить ни на какой статье расходов. При этом каждый четвертый респондент признался, что уже умерил свои расходы более чем на 20%, ещё 24% снизили траты на 10–20%.