Силуанов рассказал, что будет с пенсиями и соцвыплатами Силуанов рассказал, что у России есть деньги на поддержание уровня пенсий и соцвыплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запланированное Минфином фронтальное сокращение федерального бюджета не затронет выплату пенсий и пособий и другие социальные обязательства государства, рассказал в беседе с aif.ru министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, также в полном объеме сохранятся расходы на оборону и безопасность страны.

Сокращение относится к расходам, не имеющим социального характера, которые не только не сокращаются, но и, как правило, возрастут. Это в первую очередь пенсии, зарплаты, пособия, то есть обязательства перед гражданами, <...> расходы, необходимые для фронта, для победы. Эти статьи расходов бюджета отнесены к защищенным, — пояснил министр.

Он уточнил, что объем расходной части бюджета составляет более 29 трлн рублей, в то время как к статьям, попадающим под фронтальное сокращение, отнесено всего 4,5 трлн рублей. Все остальное продолжит финансироваться в полном объеме.

Кроме пенсий, зарплат и пособий это детские выплаты, помощь регионам по поддержке людей. Помощь, которую люди получают из бюджета, относится к нашим социальным обязательствам. <...> Например, «детский бюджет» составляет около 2,5 трлн рублей, он вырос кратно за последние годы, и его объем продолжит расти, — подчеркнул глава Минфина.

Он также развеял опасения о том, что в случае падения цен на нефть государство не сможет выполнять свои социальные обязательства перед гражданами.

Не стоит волноваться — если цены на нефть упадут, социальные обязательства будут исполнены. Это безусловный приоритет. Деньги на это есть за счет ненефтегазовой экономики, — пообещал Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о старте программы добровольных пенсионных сбережений с 1 января 2024 года. Она позволит открыть в негосударственном пенсионном фонде специальный счет, на который можно будет перенести накопительную часть пенсии из этого или другого НПФ или Социального фонда.