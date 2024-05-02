Рубль скоро упадет: как сильно, пора ли покупать доллары и евро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже через год курс рубля может опуститься до 98,5 за доллар, и это не прогноз американских экономистов, а анализ ситуации от Минэкономики. Что из-за этого будет с ценами, настал ли выгодный момент для покупки долларов и евро или лучше открыть рублевый вклад, рассказывает NEWS.ru.

С каким прогнозом выступило Минэкономики

«Ведомости» со ссылкой на прогноз Минэкономики написали, что уже в мае нас может ждать курс в 94,6 рубля за доллар, в декабре — 98,1, а во втором квартале следующего года — 98,5. То есть через год доллар будет дороже нынешних значений примерно на 7,3%.

«В 2024 году средний годовой курс рубля прогнозируется на уровне 94,7 за доллар США. Ожидаем постепенного ослабления курса [рубля] по мере решения проблем с платежами и увеличения импорта. В 2025–2027 годах ожидаем постепенное увеличение торгового баланса за счет опережающего роста экспорта, ослабление курса рубля будет происходить с учетом разницы инфляции в России и основных странах-партнерах», — сообщили в Минэке.

Параллельно с постепенно слабеющим рублем в России будет замедляться годовая инфляция — по итогам марта ее оценили в 7,7%, но уже к концу июня эксперты ожидают спад роста цен до 6,9%. В конце сентября инфляция должна составить 5,8%, в конце декабря — 5,1%, считают аналитики.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходило с рублем в последние недели

Последние полторы недели на фоне новостей о том, что правительство продлит до конца года обязательство по продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, рубль укреплялся. Дело в том, что еще с октября крупнейшие экспортеры (их список не был опубликован) обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать также в России — 90% от этого объема. Требование было введено на фоне падения курса рубля в прошлом году. Меру распространили на 43 группы компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. Норма должна была действовать до 30 апреля.

Но еще в январе первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил продлить обязательство по валютной выручке до конца года. Он отмечал, что это уже позволило увести доллар от пиковых значений осени (101,4 рубля на бирже в октябре) и стабилизировать на уровне около 90 руб. С Белоусовым согласился Минфин.

В результате на фоне свежих новостей о возможном продлении обязательств по выручке национальная валюта с пика в 94,42 за доллар 16 апреля опустилась до 91,74 сегодня. Но если верить «Ведомостям» и Минэкономики, так будет недолго.

Покупать ли доллары и евро сейчас

Если через год доллар вырастет на 7% с лишним, вполне можно ждать такой же динамики и от евро. Кроме того, надо учитывать, что власти своими заявлениями могут готовить население к очередному падению рубля, которое по факту может быть более глубоким, чем прогнозировалось ими. К примеру, «Ингосстрах-Инвестиции» еще год назад предположил, что в 2024 году курс доллара поднимется выше 120 рублей, после — выше 140 рублей. Правда, пока такой динамики не прослеживается.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как бы то ни было, покупка валюты на фоне всех этих новостей кажется выгодной затеей — по крайней мере, для хранения в ней части средств на случай отпуска или необходимости внезапного отъезда из РФ. Также покупка долларов и евро сейчас выгодна релокантам — для того, чтобы вывести свои рублевые зарплаты максимально выгодным образом.

В то же время финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с NEWS.ru не советует любой ценой покупать доллары или иные иностранные валюты. «Можно хорошо заработать на процентах по рублевым вкладам. 16% годовых — это очень выгодно, можно хотя бы на три месяца положить на банковский вклад рубли, и будет хороший доход (но после трех месяцев ставка может легко упасть до 7%. — NEWS.ru)», — говорит Антонов.

Если же все-таки покупать доллар, то лучше при биржевом курсе 90–91 рубль, рекомендует Антонов. Если продлят требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, рубль может укрепиться еще больше, считает эксперт. Таким образом, предсказанное Минэком падение нацвалюты в мае может не состояться.

Как покупать доллары безопасно

Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов все же считает, что дальнейшее укрепление рубля маловероятно и сейчас может быть хороший момент для покупки американских денег. И вложиться в доллар можно разными способами — безопасными (но с меньшей доходностью) и более рискованными (с большей доходностью).

«Среди безопасных вариантов — купить наличные доллары. Или еще выгоднее — купить доллары на брокерский счет, так как мы не ждем санкций против Национального клирингового центра в ближайшее время. В повестке, скорее, санкции, которые ограничивают российский газовый или нефтяной бизнес, но не расчеты в долларах», — сказал Раманинов.

Среди более рискованных вариантов — вклад в долларах в иностранном банке. Россияне и сейчас могут положить деньги под долларовую ставку 4–5% в дружественных странах, говорит эксперт. Но стоит напомнить, что те же брокерские счета россиянам замораживали даже в более-менее нейтральных странах вроде ОАЭ. Но опять же это касалось не вкладов, а инвестиционных счетов. Поэтому брокерские счета, особенно за рубежом, все же остаются в зоне риска, предупреждает NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с ценами при росте курса доллара до 98 рублей

Скорее всего, рост цен произойдет даже не из-за курсов, а из-за высокой ключевой ставки, говорит в беседе с NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. «Компании, которые не прибегали к кредитованию в эти четыре месяца действия высокой ключевой ставки, будут начинать кредитоваться активнее: „жировой запас“, вероятно, у них заканчивается».

Впрочем, слабый рубль хотя бы в течение небольшого периода позитивно скажется на пополнении государственной казны нефтегазовыми доходами. Часть из них перейдет в ФНБ, а оттуда — на глобальные стройки по всей России, отмечает аналитик.

В свою очередь Владислав Антонов отмечает, что наибольшего удорожания следует ожидать для импортных товаров и товаров с высокой долей зарубежных компонентов и сырья. «В первую очередь вырастут цены на бытовую технику, автомобили, электронику, фармацевтические препараты, одежду и обувь импортного производства. Также серьезно подорожают продукты питания, содержащие импортные ингредиенты, такие как шоколад, орехи, специи и другие», — сказал он.

Рост цен на них может составить те же 7%, что и рост курса доллара через год, полагает он. Если же брать популярную у экономистов формулу о том, что 10% ослабления нацвалюты приводят к 3–4% инфляции, то можно ждать и менее сильного подорожания, говорит эксперт.

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