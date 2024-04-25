Россия дает Китаю огромные скидки на газ: что будет с нашим бюджетом

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Дисконт на поставки газа в Китай по сравнению с партиями для Евросоюза и Турции достиг 28%. И такая разница в ценах станет почти постоянной на период до 2027 года. Почему Россия вынуждена идти на такие скидки и как это отражается на бюджете страны, расскажет NEWS.ru.

В каких объемах Китай закупает российский газ

В феврале этого года «Газпром» стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай. До этого многолетним лидером поставок этого сырья в КНР была Туркмения. Так, в феврале российская компания экспортировала в Поднебесную 2,5 млрд куб. м газа. Тут стоит отметить, что с начала 2024 года произошло очередное плановое увеличение поставок по трубопроводу «Сила Сибири». Туркмения экспортировала около 2,4 млрд куб. м, при этом год назад показатель был на том же уровне.

По данным Китайского таможенного управления, в январе — марте 2024 года Китай импортировал 1,648 млн т российского сжиженного природного газа (СПГ). По сравнению с первыми тремя месяцами 2023 года этот показатель вырос на 2%. А вот в денежном выражении доходы от продажи СПГ в Китай упали на 19,7% и составили $1,06 млрд. Вероятно, это следствие все тех же скидок.

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

О каком новом дисконте для Китая стало известно

Как передает американское новостное агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Минэкономразвития РФ, цена российского газа для Китая будет на 28% ниже, чем для Европы и Турции. И такой дисконт хотят сохранить как минимум до 2027 года.

По данным Bloomberg, в 2024 году голубое топливо будет поставляться Китаю по цене $257 за 1000 куб. м, а Европе и Турции —за $320,3. В 2025-м цены составят $243,7 и $320,1 соответственно, в 2026-м — $233 и $320, в 2027-м — $227,8 и $315,4. Таким образом, разница в цене для Китая и для остальных потребителей составит 28%.

По каким ценам Европа и Китай покупали газ до СВО

КНР покупала у России голубое топливо еще до начала спецоперации. Но из всего проданного в 2021-м году трубопроводного газа Поднебесная приобрела лишь 5%. Для сравнения: одна Германия забирала почти четверть таких поставок из России, а весь Евросоюз — почти три четверти.

И чтобы направлять на восток хотя бы столько же газа, сколько шло в Германию, нужно еще года четыре развивать пока единственный газопровод в Китай — «Силу Сибири — 1». Не говоря уже о том, что необходимо вкладываться и в другие проекты. Периодически появляются новости о строительстве еще одного газопровода — «Силы Сибири — 2» с высочайшей мощностью. Но, опять же, стоит отметить, что объемы, которые можно запускать по нему, сопоставимы с теми, что закупала все та же Германия. К тому же газопровод обещают построить только к 2030 году, но даже за эти сроки поручиться сложно — Пекин не торопится реализовывать проект.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом у Китая и до 2022 года было достаточно поставщиков газа: номером один была Австралия, номером два — Туркмения, далее шла Россия, обеспечивавшая лишь 10% всех поставок, а потом еще США, Узбекистан, Казахстан и Мьянма. Из-за такой конкуренции России и до СВО приходилось делать высокие скидки для Китая. Если Европе в 2021-м году тысяча кубов трубопроводного газа из РФ обходились в $270, то Китай покупал такой объем максимум за $200, а первые полгода — всего за $120–140.

То есть часто цена для Китая была вдвое ниже, чем для Европы. А порой даже ниже, чем для союзной Белоруссии, которая платила $130. Когда же против России в 2022 году начали вводить серьезные санкции, Китай почти сразу потребовал скидки еще и на сжиженный природный газ.

Сколько Китай и Европа платили за газ в 2023 году

Как сообщало агентство Reuters в сентябре 2023 года со ссылкой на внутренние документы кабмина (к сожалению, российские чиновники не склонны регулярно публиковать такие данные), в прошлом году поставки «Газпрома» по «Силе Сибири» обходились КНР в $297,3 за тысячу кубометров.

Это было аж на 40% ниже цены, которую платили клиенты в Турции и Европе: им голубое топливо продавали по $501,6 за тысячу кубов. Впрочем, британские журналисты, указывая на документ, писали, что в 2024 году скидка не сократится до 28%, а наоборот, вырастет до 46%. Впрочем, отмечают эксперты, впереди еще три квартала и ситуация может вновь измениться.

Фото: Ding Lei/XinHua/Global Look Press

Вредят ли российской экономике такие скидки

Как заметил в беседе с NEWS.ru экс-министр экономики России Андрей Нечаев, за удовольствие отказывать европейцам в газе приходится платить. Впрочем, он полагает, что этот отказ был вынужденным из-за подрыва в 2022 году «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».

В свою очередь «Сила Сибири» имеет ограниченную пропускную способность, а новую магистраль в Китай или куда-либо еще быстро не проложить. Поэтому поставки трубопроводного газа из России сейчас находятся на низком уровне конца СССР, говорит Нечаев.

С другой стороны, добавляет экономист, частично это провисание компенсируют поставки сжиженного природного газа. Так, в 2023 году Европа импортировала у России рекордный объем СПГ, который составил 131 млрд куб. м. Правда, в ЕС уже задумываются о том, чтобы в очередном 14-м пакете санкций ввести запрет на поставки СПГ из РФ. И если Европа на это пойдет, удар будет не драматическим, но потери мы увидим, говорит эксперт.

Фото: Shen Hong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как скидки на газ отражаются на российском бюджете

Нечаев продолжает: цены российского экспорта, даже с учетом скидок, не рекордно низкие, а год назад они были даже рекордно высокие. Плюс компенсирующим фактором выступает девальвация рубля. Ведь, чем выше курс доллара и евро, тем больше рублей поступает в итоге экспортерам и в бюджет страны. А последний имеет расходы в виде тех же рублевых выплат, отмечает Нечаев. В итоге формально в рублях потери от скидок не очень большие по сравнению с тем, что было три года назад, говорит экс-министр.

С другой стороны, и рубль уже не тот, что в 2021-м, а его обесценивание приводит к инфляции, которая бьет в первую очередь по малоимущим, говорит экономист. Но, иронизирует Нечаев, большие рублевые доходы из-за девальвации правительство получает сегодня, а повышать соцвыплаты из-за инфляции ему придется только завтра.

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