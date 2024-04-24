Банки отменили часть комиссий: что изменится для клиентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

С 1 мая банки перестанут взимать комиссии за часть операций. Речь идет о некоторых переводах между счетами. Правда, в некоторых случаях заплатить за транзакцию придется. Рассказываем, что это за операции и кого коснется отмена.

Как изменится обслуживание банков с 1 мая

Клиенты российских банков в 2024 году смогут переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами (Mе2Ме-перевод) в разных кредитных организациях. Соответствующий закон вступает в силу с 1 мая текущего года. Отправить эти деньги бесплатно можно будет не только по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СПБ), но и по номеру счета.

Однако новые правила не коснутся переводов, которые человек совершает непосредственно в отделениях (это более затратная для банков операция), а также операций по номеру карты — в этом случае не всегда возможно определить получателя средств.

Важно: размер переводов без комиссии одного гражданина другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за транзакцию сверх этой суммы также не изменится — 0,5% суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что представляют собой переводы самому себе

Перевод Me2Me — это операция между счетами одного физического лица в разных банках. Кредитные организации предлагают своим клиентам несколько способов осуществить такой безналичный перевод:

переводы с карты на карту;

переводы по реквизитам;

переводы через Систему быстрых платежей;

«стягивание», когда деньги зачисляются с карты одного банка на карту другого банка, не заходя в приложение первого банка.

Гарантированно бесплатно самому себе можно перевести деньги только по СБП. Для этого не требуется вводить 16-значные номера и другие реквизиты. Достаточно указать только номер телефона получателя. Средства уходят и приходят мгновенно, как если бы вы отправляли деньги со счета на счет внутри одного банка.

Что именно изменит закон

Сейчас лимит бесплатных переводов между счетами одного клиента ограничивается 100 тыс. руб. и действует только в Системе быстрых платежей. Это требование установлено законодательно для всех банков. То есть с 1 мая сумма переводов самому себе без комиссии вырастет в 300 раз.

Как было сказано в пояснительной записке к законопроекту, новые правила установлены для пресечения возможности создания банками заградительных условий для переводов физлиц. Банки и без того устанавливают повышенные тарифы за снятие наличных, закрытие счетов и другие операции, отмечалось там.

Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму еще в июле 2022 года (принят в июле 2023-го), но изначально дискуссия велась вокруг повышения бесплатного лимита до 1,4 млн руб. — на этой сумме настаивал ЦБ. При этом банки предлагали снизить лимит бесплатных переводов самому себе до 300–600 тыс. рублей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков позднее объяснял появление суммы в 30 млн рублей тем, что люди совершают сделки по продаже квартир, земельных участков, иного имущества и хотят перевести деньги из одного банка в другой. «Естественно, возникает вопрос комиссии. Поэтому решили, что надо дать максимально удобные условия для граждан, и договорились о сумме 30 млн рублей», — отмечал депутат.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что поменяется непосредственно для граждан

Во-первых, новые правила позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов. Во-вторых, это будет способствовать развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов. В-третьих, снизятся операционные риски людей, которые раньше снимали деньги со счета наличными, чтобы перевести их в другой банк без комиссии.

Лимит бесплатных транзакций может использоваться, к примеру, если нужно перевести свои сбережения или зарплату из одного банка в другой, чтобы открыть вклад на привлекательных условиях или чтобы зачислить средства на текущий счет в банке, через который планируется совершить крупную сделку.

Как часто и сколько люди переводят самим себе

Услугами переводов самому себе в разные банки через СБП уже пользуются две трети россиян (68%), следует из недавнего опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие». В основном клиенты пересылают деньги для выбора программ лояльности (41%) или условий по сберегательным продуктам (17%), погашения кредитов (26%) или ради более удобных сервисов другого банка (12%).

В настоящее время 27% опрошенных переводят сами себе в другие банки не более 5 тыс. рублей в месяц, 42% респондентов — от 5 до 20 тыс. рублей, 23% — от 20 до 50 тыс., около 9% — более 50 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В чем еще плюсы отмены комиссий за переводы самому себе

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрея Сироткина, кратное увеличение лимита бесплатных переводов приведет к ужесточению конкуренции между банками. «Подавляющая часть граждан получает заработную плату на карты крупных госбанков, в которых ставки по вкладам, накопительным счетам, а также процент на остаток средств на счетах зачастую меньше, чем в частных банках», — говорит он.

Поэтому со вступлением нового закона в силу ряд банков с госучастием улучшат предложения по вкладам и скорректируют свои программы кешбэка, прогнозирует Сироткин. «Именно это уже постепенно и происходит», — добавляет собеседник NEWS.ru.

Отмена комиссии за переводы между счетами клиента поможет обеспечить переток ликвидности в банки с более выгодными для клиентов условиями, соглашается директор Федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица. В разговоре с NEWS.ru эксперт так же называет это своевременной мерой, призванной стимулировать банки улучшать сервис.

Читайте также:

СБП станет полубесплатной: когда и сколько денег можно будет переводить

В России предложили в разы снизить лимит бесплатных переводов себе

Набиуллина не захотела «запирать людей в рамках одного банка»

Банки отменят комиссии за часть переводов. Другие услуги подорожают?