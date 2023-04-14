В ОАЭ начали блокировать счета россиян Forbes: банк ОАЭ ENBD начал блокировать счета россиян

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Банк Объединенных Арабских Эмиратов ENBD

Второй крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов ENBD начал блокировать инвестиционные счета граждан России, сообщает Forbes. Как уточнил представитель финансово-кредитной организации, ограничения были введены из-за поступившей «директивы ЕС». При этом для россиян, имеющих резидентство в ОАЭ, исключений не предусмотрено.

Все инвестиционные активы россиян, которые хранились в ENBD, будут перенаправлены на отдельные сегрегированные счета. При этом вывести средства на собственный счет граждане России не смогут. Данные нововведения не касаются резидентов Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии.

Как объяснил Forbes банкир, знакомый с ситуацией, ENBD, как и часть европейских и швейцарских банков, которые пользуются услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, должен выполнять их требования. При этом он подчеркнул, что другие банки могут последовать примеру ENBD и также начать блокировать российские счета.

Ранее банки в Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о возможном закрытии их счетов. Информацию подтвердил источник в швейцарском банковском секторе. Инсайдеры говорят, что банки следят за перечислениями и анонсируют закрытие счетов, если клиент платит налоги в бюджет РФ. Как рассказал управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов, к ним по этому вопросу уже обратились около десяти человек.