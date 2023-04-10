«Роста доллара бояться не надо»: Анатолий Аксаков о российской экономике Интервью главы финансового комитета Госдумы о курсах валют, повышении цен и легализации «крипты»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Аксаков

Курс доллара уже улетел за 80 рублей, а евро успел сходить за 90. Как это скажется на ценах в магазинах, будут ли в России легализовывать криптовалюты, зачем на самом деле россиянам цифровой рубль и как хотят решить проблему с оплатой заграничных товаров и услуг, в интервью NEWS.ru рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

О ситуации в экономике

— Как вы оцениваете нынешнее положение дел в экономике и каким был для нас 2022 год?

— Можно сказать, что 2022 год был неплохим. ВВП России, которому предсказывали двузначное падение, снизился только на 2,1% (это по Росстату. Всемирный банк оценил падение ВВП в 3,5%. — NEWS.ru.). Причем ряд секторов по итогам года продемонстрировали серьезный рост. Как депутат Госдумы от Республики Чувашия, могу сказать, что темпы роста, например, машиностроения измеряются двузначными числами (в Чувашии — да, но по всей стране рост составил только 2%, а производство авто и прицепов, к примеру, упало почти вдвое. — NEWS.ru.).

Российская экономика становится на путь серьезной трансформации, и сегодня она будет развивать в том числе то, что в годы реформ, к сожалению, было потеряно. Мы рассчитываем серьезно продвинуться в сферах передовых технологий. Это сделает нашу экономику менее зависимой от внешнего влияния.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рабочий в сборочном цехе завода «Метровагонмаш» в подмосковных Мытищах

О росте цен

— Инфляция по итогам года составила чуть менее 12%. Чего можно ждать в этом году, согласны ли вы с прогнозом ЦБ в 5–7%? Все-таки рост курса доллара дает повод сомневаться...

— Курс доллара уже не оказывает такого серьезного влияния на инфляцию, как раньше. Все-таки сегодня мы должны больше ориентироваться на курс юаня, поскольку товары идут в основном с азиатских рынков (юань за неделю тоже сильно вырос: с 11,3 руб. до 11,9 руб. — NEWS.ru.).

Если посмотреть на официальные показатели инфляции, то они свидетельствует о том, что цены на товары в последние недели практически перестали расти (в конце марта — начале апреля инфляция за одну неделю составила лишь 0,13%, а за год — 3,3%. — NEWS.ru.). Это определенный сигнал, и допустимо говорить, что по итогам года инфляция может оказаться ниже прогнозов правительства.

О растущем курсе доллара

— В правительстве говорили, что 70–80 рублей за доллар — это то, что нужно бюджету. Сейчас курс доллара к рублю держится выше 80 рублей. Будет ли рубль слабеть дальше? Где предел и в какой валюте в таком случае хранить деньги?

— Сегодня курс доллара отражает не качество российской экономики, а определенный дефицит самой валюты. А когда возникает дефицит, спрос на валюту увеличивается и цена растет. Вот и все. Данный показатель не привязан к реальным экономическим процессам. И не будь никаких запретов продажи валюты я, думаю, рубль бы укреплялся.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поменьше нужно об этом переживать, особенно физлицам. Мы же в Америку с вами не собираемся ехать, как и большинство наших граждан. А платить за зарубежные товары можно и юанями, для этого доллары не нужны.

— Тогда и сбережения можно в рубле хранить?

— Рубль — самое лучшее средство для сбережений, инвестиций и любых экономических операций. Поэтому храните деньги в рублях.

— Можете обосновать?

— Вклады в рублях сейчас дают неплохой процент. Еще больший доход вы можете получить, если, например, инвестируете в облигации федерального займа. К тому же инфляция в России снижается, и это тоже играет в пользу того, чтобы работать именно с рублем. А самое главное, рубль — это предсказуемая валюта с точки зрения взвешенной политики Центробанка и правительства РФ.

— А как насчет юаней в качестве валюты для инвестиций? Часть российских компаний уже выпускает ценные бумаги в юанях.

— Если собираетесь ехать в Китай — покупайте. Если собираетесь в Эмираты — покупайте дирхамы ОАЭ.

О дефиците бюджета

— Чем грозит недополучение нефтегазовых доходов? Дефицит бюджета растет, и в начале марта он уже превысил годовой показатель закона о бюджете. Не случится ли так, что расходы страны, в том числе социальные, придется сокращать?

— Да, объем поступлений в бюджет меньше, чем планировалось. Но эти недопоступления покрываются за счет заимствований на внутреннем рынке. К тому же у нас достаточно резервов, которые позволяют выполнять все бюджетные обязательства. То есть Центробанку не придется печатать деньги.

Фото: ГД РФ Анатолий Аксаков

— То есть сокращения расходов бюджета можно не опасаться?

— На прошлой неделе в Госдуме выступал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ни одного слова об этом не было.

О криптовалюте

— Пару лет назад вы говорили, что приравнивание биткоина к официальной российской валюте было бы угрозой для финансовой системы страны. Вы по-прежнему так считаете?

— Если мы дадим биткоину свободно обращаться на нашем рынке в качестве средства платежа, это может создать риски для российской финансовой системы (снизить спрос на рубль. — NEWS.ru). Но в условиях ограничений в использовании официальных иностранных валют мы согласились с необходимостью легализовать приобретение биткоина и других криптовалют для последующей оплаты импортных товаров или других финансовых операций.

Думаю, уже в весеннюю сессию мы примем закон, по крайней мере в первом чтении точно, касающийся легализации использования криптовают для внешних расчетов, для внешних финансовых операций. Мы договорились с ЦБ и правительством РФ, что это необходимо сделать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Ранее вы допускали появление российской криптобиржи в апреле-июне. Ждать ли нам ее теперь и когда?

— Все зависит от того, в какой редакции будет принят закон. Позиции здесь разные. Я считаю, что лучше легализовать такую инфраструктуру, у ЦБ на этот счет другое мнение. Позиция Минфина, скорее, ближе к моей. Это вопрос дискуссии. Только после нее можно будет говорить, будет ли в России легализована криптобиржа или нет.

— В одном из интервью вы посоветовали побыстрее уходить от криптовалют в «нормальные» деньги. Это в какие?

— Очевидно, это рубль. Есть мнение, что лучше иметь мультивалютную корзину: часть сбережений хранить в российской валюте, часть — в долларах, часть — в евро, часть — в юанях. Но лично я держу свои сбережения в рублях.

О цифровом рубле

— Какие в этом смысле перспективы у цифрового рубля? В чем его ценность для финансового рынка и особенно для обычных людей? Не получится ли так, что россиян придется заставлять переходить на цифровой рубль?

— Заставлять точно никто не будет. Кому удобно — пусть пользуются цифровым рублем. Почему мы должны отказывать людям в возможности применения новых технологий для оплаты товаров и услуг?

К тому же использование цифрового рубля позволяет обеспечить прозрачность движения средств, которые выделяются, например, на проекты инвесторам. Использование цифрового рубля — это право, но не обязанность. И, я думаю, этим правом воспользуются те, кому это нужно для решения своих экономических задач.

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С помощью цифрового рубля можем снизить влияние недружественных стран на наши взаимоотношения с партнерами. Крупнейшие банки мира, как известно, находятся в недружественных России странах. И они способны оказывать влияние на финансовые взаимоотношения контрагентов из Китая или Индии. Используя цифровой рубль или цифровой юань, можно нивелировать это воздействие.

— Как цифровой рубль будет работать на практике, особенно без использования интернета, как это ранее обещали в ЦБ?

— Это будущее. Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Без интернета это будет непросто.

Об акциях российских компаний

— Что ждет российский фондовый рынок в 2023 году? Стоит ли сейчас людям покупать российские акции или момент все еще неудачный?

— Я думаю, что российский фондовый рынок будет расти. Ситуация в экономике стабилизируется, инфляция, как я уже сказал, практически нулевая. Ценные бумаги наших эмитентов будут более востребованы. Поэтому покупайте сегодня, завтра сможете продать дороже.

Об ипотеке

— Каких изменений можно ждать на рынке ипотеки в 2023 году? Какие, на ваш взгляд, здесь главные проблемы?

— Цены на новостройки резко выросли, и теперь они не отражают законы рынка. Спрос был подстегнут искусственно, в том числе благодаря совместным схемам банков и застройщиков (ипотекой от застройщиков под 0,01–3%. — NEWS.ru.). И сегодня те, кто берет вроде бы дешевые ипотечные кредиты, теряют на покупке сверхдорогого жилья, стоимость которого не соответствует реальной платежеспособности населения (околонулевая ипотека позволяет вносить комфортный ежемесячный платеж, но стоимость квартиры будет на 10–30% выше рынка. — NEWS.ru.).

В итоге заемщик после вынужденной продажи жилья может остаться должником банка, поскольку не смог продать его по той же цене, по которой покупал у застройщика. Ситуация ненормальная. Вот где нужно наводить порядок.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

ЦБ будет ужесточать регулирование с учетом этого фактора. При выдаче дешевых ипотечных кредитов банки будут обязаны формировать дополнительные резервы. Мы со своей стороны внесем законопроект, в соответствии с которым возмещение разницы между суммой сделки и стоимостью жилья ляжет на плечи банков, а не заемщиков.

Об оплате зарубежных товаров и услуг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анатолий Аксаков

— Будут ли решаться проблемы россиян с оплатой товаров и услуг за рубежом? Сейчас растет число онлайн-сервисов, которые за 20–70 тыс. предлагают оформить карту зарубежного банка. Но эксперты говорят, что у этой схемы много минусов.

— Я могу сказать, что переговорный процесс идет. Вполне возможно, что будут выпускаться какие-то обезличенные карты, формально не привязанные к НСПК (Национальная система платежных карт. — NEWS.ru), например. То есть внутри России операции по карте будут обрабатываться НСПК, а за рубежом такая карта будет работать как карта другого банка. Такие схемы прорабатываются, чтобы дать возможность людям чувствовать себя комфортно при поездках за границу.