Облигации в юанях: какие выбрать и сколько в них вложить МосБиржа запускает расчет индекса облигаций в китайской валюте

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МосБиржа начинает составлять индексы российских облигаций, выпущенных в китайских юанях. Теперь инвесторы смогут в удобном режиме следить за тем, растут или падают эти ценные бумаги. Сегодня на бирже обращается уже девять выпусков облигаций на общую сумму в 34 млрд юаней. Бумаги выглядят привлекательнее банковских вкладов и доступны всем желающим. На какие облигации нужно обратить внимание и сколько денег стоит на них потратить, объяснит NEWS.ru.

Новый индикатор МосБиржи

Московская Биржа с сегодняшнего дня начинает составлять индексы российских облигаций, номинированных в китайских юанях. Их будет два:



— индекс совокупного дохода — отразит изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат (код индекса — RUCNYTR);



— индекс чистых цен — он покажет изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода (код индекса — RUCNYCP).



Индексы будут рассчитывать один раз в день по окончании основной торговой сессии. При этом на бирже отмечают существенный рост интереса трейдеров непосредственно к самой китайской валюте. Доля торгов в паре юань — рубль на валютном рынке в октябре 2022 года достигла 39,6% против 6% в апреле.

Какие облигации в юанях можно купить

В 2022 году шесть компаний разместили в юанях девять выпусков облигаций на общую сумму 34 млрд (около 287 млрд рублей):

Производитель алюминия РУСАЛ (первая компания, выпустившая бонды в юанях) разместил три выпуска на общую сумму 10 млрд юаней;

Золотодобывающая компания «Полюс» разместила один выпуск на сумму 4,6 млрд юаней;

Горно-металлургическая компания «Металлоинвест» разместила два выпуска на общую сумму 2 млрд юаней;

«Роснефть» разместила один выпуск на сумму 15 млрд юаней;

Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил инвесторам трехлетние ценные бумаги объемом 1,9 млрд юаней;

Лесопромышленная Группа «Сегежа» разместила облигации на 500 млн юаней.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В середине ноября ожидается дебютный выпуск облигаций от ЮГК («Южуралзолото Группа Компаний») и сразу в юанях. Таким образом инвесторы получат возможность выбрать из 10 инструментов в китайской валюте.

Плюсы и минусы облигаций в юанях

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

Облигации — это инструменты с фиксированной доходностью надежных компаний. В отличие от акций, которые больше подвержены рискам и цены которых могут сильно меняться, корпоративные облигации выглядят предпочтительными в период обострения волатильности. Юань сейчас находится на минимумах к доллару и к рублю. И в перспективе есть вероятность роста курса китайской валюты. Тем более что спрос на китайскую валюту и участие её в финансовом обороте России повышается. В банках повышаются привлечения депозитов в юанях и увеличивается их интерес к инвестированию в юаневые активы. К тому же стоит учитывать вероятное увеличение цен на сырьевые ресурсы — сферу деятельности компаний-эмитентов.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев:

Имея дело с инструментами в иностранной валюте, нужно учитывать валютную переоценку. Дело в том, что налог на доходы от инвестиций придется платить в рублях. То есть придется заплатить НДФЛ даже в том случае, если непосредственно в юанях облигация дохода не принесла, но курс самого юаня вырос к курсу рубля. Это может негативно сказаться на ожиданиях от такого инвестирования.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие бумаги лучше покупать

Алексей Ковалев:

Помня о валютной переоценке, следует выбирать бумаги со сроком погашения свыше трех лет. Такие облигации позволяют претендовать на налоговую льготу: при удержании ценной бумаги в портфеле более трех лет инвестор имеет право подать на налоговый вычет в размере до 3 млн руб. за каждый полный год. Эта льгота распространяется и на доход, полученный от валютной переоценки облигации. Обращать внимание стоит на ликвидные выпуски от высоконадежных эмитентов со сроком погашения свыше трех лет. Наш фаворит в этом отношении — пятилетний выпуск «Полюса» серии ПБО-02.

Марк Гойхман: