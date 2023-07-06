Россияне набрали рекордное количество кредитов Frank RG: россиянам в июне выдали кредиты на рекордные 1,5 трлн рублей

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Российские банки в июне 2023 года предоставили гражданам свыше 4,5 млн кредитов на общую сумму 1,47 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом для внутреннего рынка, сообщил РБК со ссылкой на статистику компании Frank RG. Объем кредитных выдач в стране второй месяц подряд обновляет максимум.

Всего за январь — июнь россиянам выдали кредитов на общую сумму 7,3 трлн рублей, что на 10,7% превышает размер займов, которые были предоставлены во второй половине 2022 года. При этом выдачи розничных кредитов пока не достигли максимума второго полугодия 2021-го, когда объем превысил 7,5 трлн рублей.

В июне россиянам одобрили 85,5 тысячи автокредитов на 128,1 млрд рублей, что стало новым историческим максимумом. Также обновили максимум по выдаче кредитов наличными, объем которых составил 666,8 млрд рублей. Ипотечных кредитов выдали на 639,5 млрд рублей, что на 9% превысило показатели мая. В сегменте POS-кредитования продажи выросли на 4%, на покупки товаров выдали 37,7 млрд рублей, банки одобрили 1,2 млн ссуд.

Ранее в компании «Скоринг бюро» подсчитали, что в мае 2023 года россияне набрали 3,4 млн кредитов на 660,2 млрд рублей. Кредитов выдали в три раза больше, чем в том же месяце 2022-го, а объем займов вырос в 3,5 раза.