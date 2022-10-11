Россиянам рассказали, сколько денег оставить на «черный день» Аналитик Ващелюк: нужно хранить в запасе сумму, равную расходам на три-шесть месяцев

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В эпоху экономической нестабильности людям особенно важно иметь так называемую финансовую «подушку безопасности». Она должна равняться сумме, достаточной для оплаты расходов семьи сроком от трех месяцев до полугода. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за три-шесть месяцев. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например, наличные деньги, банковские накопительные счета или вклады, — сказала она.

По словам эксперта, также неплохо иметь запас сверх этой суммы на непредвиденные расходы.

При этом самым важным Наталья Ващелюк назвала возможность обеспечить быструю доступность средств и их сохранность. В этой связи сложные схемы инвестиций для сохранения резервов она назвала не лучшим выходом. Лучше всего «финансовую подушку» хранить в рублях, но при необходимости можно рассматривать валюту «дружественных стран» и даже доллары.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что западные санкции привели к падению в России спроса на американские доллары. В такой ситуации инвесторы могут либо рискнуть и фиксировать убыток, либо ожидать ослабления рубля. Эксперт отметил, что россияне, которые не хотят терпеть убытки, могут перевести валюту в юань. Доллары следует продавать, уверен эксперт, поскольку существует риск прекращения МосБиржей торговли валютой недружественных стран. По мнению аналитика, в настоящее время российский рубль является лучшим инвестиционным инструментом.