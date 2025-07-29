Россиянам раскрыли, какие доходы от депозитов подпадут под налог «Известия»: налог на проценты по депозитам затронет доходы от 210 тысяч рублей

Доходы от банковских вкладов, превышающие 210 тысяч рублей в год, будут облагаться налогом, сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов. Этот порог сохранится, если ключевая ставка Центробанка не превысит 21%, что аналитики считают маловероятным.

Чтобы получить 210 тысяч рублей дохода, необходимо иметь депозит от 1 млн рублей, пояснил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Суммы свыше этого лимита будут облагаться НДФЛ по ставке 13%, а при доходах от 5 млн рублей — 15%.

Несмотря на введение налога, спрос на вклады остается высоким, отметил Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ. По данным Финуслуг, средняя максимальная ставка по годовым депозитам в крупных банках в начале 2025 года достигала 20,8%.

Как прогнозирует ВТБ, за первое полугодие 2025 года доходы россиян от процентов по вкладам составят около 4 триллионов рублей. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов до 30 тысяч рублей, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме, может создать угрозы для граждан, особенно для уязвимых категорий населения. По его словам, также обсуждается увеличение суммы взыскания до 100 тысяч рублей, что усилит потенциальные риски.