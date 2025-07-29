Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 11:49

Россиянам раскрыли, какие доходы от депозитов подпадут под налог

«Известия»: налог на проценты по депозитам затронет доходы от 210 тысяч рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Доходы от банковских вкладов, превышающие 210 тысяч рублей в год, будут облагаться налогом, сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов. Этот порог сохранится, если ключевая ставка Центробанка не превысит 21%, что аналитики считают маловероятным.

Чтобы получить 210 тысяч рублей дохода, необходимо иметь депозит от 1 млн рублей, пояснил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Суммы свыше этого лимита будут облагаться НДФЛ по ставке 13%, а при доходах от 5 млн рублей — 15%.

Несмотря на введение налога, спрос на вклады остается высоким, отметил Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ. По данным Финуслуг, средняя максимальная ставка по годовым депозитам в крупных банках в начале 2025 года достигала 20,8%.

Как прогнозирует ВТБ, за первое полугодие 2025 года доходы россиян от процентов по вкладам составят около 4 триллионов рублей. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов до 30 тысяч рублей, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме, может создать угрозы для граждан, особенно для уязвимых категорий населения. По его словам, также обсуждается увеличение суммы взыскания до 100 тысяч рублей, что усилит потенциальные риски.

Россия
налоги
доходы
вклады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков оценил вероятность встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Кремле поставили точку в отношении России к союзу с КНДР и Ираном
«Приняли к сведению»: Песков о словах Трампа про сроки ультиматума для РФ
ВС России взяли под контроль новое село в ДНР
Российская чиновница посоветовала идти на СВО жалующимся на сбои интернета
Россияне побыли в одной стране и вернулись террористами
Сальск оказался под угрозой повторной атаки БПЛА
На Западе назвали роковую ошибку Зеленского
«99% годовых»: мошенники стали предлагать россиянам «уникальные» кредитки
Якутские дети устроили побег из детского сада в одном белье
В России дрифтеров начали судить по уголовной статье
Один нюанс помешал Раде рассмотреть новый закон Зеленского по НАБУ
У женщины остановилось сердце после удара молнией
Российские фехтовальщики выбыли с чемпионата мира
Стало известно, что ждет хозяев разрушенных взрывом квартир в Саратове
Генерал объяснил, кто приказал ВСУ бить по гражданским объектам России
Дочь известного режиссера показала, как выглядит ее младший брат
Наступление ВС РФ на Днепр 29 июля: потери до 80%, развал обороны Покровска
Терапевт напомнила, как действовать при укусе гадюки
Раскрыты новые требования к организаторам зрелищных концертов и фестивалей
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды
Общество

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.