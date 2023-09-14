Родителям рассказали, как получить налоговый вычет на детей СМИ рассказали россиянам о налоговом вычете на детей через работодателя

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Налоговый вычет на ребенка положен родителям и их супругам, а также усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям и их супругам, которые платят НДФЛ, сообщает РИАМО. По информации издания, эта налоговая льгота предоставляется гражданам, зарабатывающим менее 350 тысяч рублей в месяц, и может быть оформлена как самостоятельно, так и через работодателя.

Как пишет издание, вычет выплачивается родителям детей младше 18 лет, а если ребенок обучается очно в вузе или колледже, то вычет на него предоставляют на время всего срока обучения вплоть до 24 лет. Вычет на недееспособного ребенка положен независимо от его возраста.

Стандартный налоговый вычет выплачивается с зарплаты, премий, отпускных, больничных, выплат по срочным договорам и договорам ГПХ, а также с доходов физлиц от аренды, добавляет издание. При этом сумма вычета зависит от количества детей. Так, за одного ребенка полагается ежемесячный вычет в размере 1400 рублей, столько же — за второго, а за третьего и каждого последующего ребенка можно оформить вычет в три тысячи рублей. Вычет на ребенка-инвалида для его родителей, супругов родителей и усыновителей составляет 12 тысяч рублей. При наличии нескольких детей вычеты по ним суммируются.

Оформить ежемесячный налоговый вычет можно через работодателя, уточняет издание. Для этого необходимо в произвольной форме написать заявление о предоставлении вычета и приложить к нему необходимые документы. Работодатель предоставит налоговый вычет за каждый месяц действия трудового договора.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе Восточного экономического форума, что необходимости в повышении налогов в России нет. Глава государства уточнил, что правительство страны пока не видит в этом необходимости.