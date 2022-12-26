Опрос: россияне сегодня чаще стремятся повысить доходы, чем год назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работающие россияне чаще, чем в 2021-м, ставят себе цель повысить доходы со следующего года. Данные соответствующего опроса предоставили NEWS.ru в сервисе по поиску работы SuperJob. В самом исследовании приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных граждан из всех округов страны.

Главными профессиональными целями на 2023 год россияне чаще всего называли повышение своего дохода и карьерный рост: об этом сообщили по 15% опрошенных. Год назад такие ответы дали 9% и 12% соответственно, — сказано в исследовании.

На втором месте среди профессиональных целей на 2023 год — прохождение обучения (14% граждан хотят повысить квалификацию, освоить новые методики и технологии). Повысить профессионализм хотят 9% россиян, открыть или расширить бизнес — 3%, освоить новые обязанности — 2%. А 1% намерен закончить проект. О других профессиональных целях рассказали 6% опрошенных: упоминалось изучение законодательства по своей специальности, написание диссертации, налаживание отношений в новом коллективе и прочее. При этом у большей части опрошенных — 28% — нет профессиональных целей вообще.

Реже, чем в прошлом году, россияне задумываются о повышении квалификации, завершении проектов и освоении новых обязанностей. Также в этом году работающие граждане практически перестали ставить себе такие задачи, как переход на удаленку и изучение иностранного языка, — добавили в пресс-службе SuperJob.

В ходе другого декабрьского опроса россияне рассказали, что они в целом хотят поменять в жизни со следующего года. Чаще всего люди желали изменить ситуацию на личном фронте (28%). Почти столько же (27%) намерены уделять больше времени хобби. По 26% хотят заняться своим образованием и уделять внимание близким. Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 23% респондентов, сделать ремонт — 19%, больше отдыхать — 18%.