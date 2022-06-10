Как снижение ключевой ставки повлияет на кредиты и вклады Ставка Центробанка вернулась к уровняю 14 февраля

Фото: Shutterstock

Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% годовых. Такой она была в феврале — до антироссийских санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Ставка снизилась на 1,5 процентных пункта, хотя большинство аналитиков ждали, что она останется двузначной. О том, как сегодняшнее решение повлияет на кредиты, депозиты, курсы валют и экономику страны, читайте в материале NEWS.ru.

Как менялась ставка

Совет директоров Банка России на очередном заседании 10 июня принял решение снизить ключевую ставку до 9,5% годовых. Это уже четвертое снижение в этом году.

В конце февраля регулятор резко поднял ключевую ставку на 10,5 процентных пунктов - до 20%, чтобы защитить рубль от падения. В апреле ставка была снижена сначала до 17%, а потом до 14%. А 26 мая, не дожидаясь планового заседания, ЦБ опустил ее вновь — с 14% до 11% годовых. Теперь она вернулась на докризисный уровень.

Нынешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле, — говорится в сообщении ЦБ.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Игра на понижение

Регулятор отмечает, что «оценит целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». ЦБ также снизил прогноз по инфляции на этот год с 18-23% до 14–17%. В следующем году банк ожидает и вовсе 5–7%, а в 2024 году — возвращения к целевому показателю в 4%.

По данным на 3 июня, годовая инфляция в России снизилась до 17% после 17,8% в апреле. Причина — низкие темпы роста потребительских цен в мае и начале июня, указывает банк. Что напрмямую влияет на возможность снизить ключевую ставку.

Сейчас ключевая ставка уже на таком уровне, что ее не стоит резко «дергать» ни вверх, ни вниз, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Любое резкое изменение, в том числе и на понижение, уменьшает общую стабильность, предсказуемость и уверенность работы всего рынка, соглашается первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Поэтому снижение на 1,5 процентных пункта эксперты называют «вполне нормальным» и допускают, что ставку в будущем опустят еще ниже. Ведь с марта объемы выдачи кредитов сократились втрое. А дешевые займы нашей экономике сейчас, кажется, очень нужны.

«Их нужно тратить, а не копить»

Каждое снижение ключевой ставки — это и снижение процентов по кредитам и вкладам. Уже после выходных банки обновят предложения по кредитованию и размещению средств на депозитах, а ставки будут снижены примерно на те же 1,5 процентных пункта, на которые ЦБ опустил ставку, считает Михаил Коган.

Сейчас деньги россиян идут во вклады, и эту тенденцию регулятор хочет изменить, чтобы средства тратились, а не шли в сбережения, комментирует портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. По его словам, решение ЦБ позволит бизнесу привлекать дешевые займы для развития предприятий, а людям — покупать их продукцию и тем самым развивать экономику страны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Центральный банк Российской Федерации

В отношении вкладов банки предпочитают действовать на опережение. Во многих кредитных организациях ставки уже упали ниже 10%. А вот с кредитами все несколько сложнее. Каждый банк вправе сам устанавливать ставку в зависимости от рисков, а премии за риск пока повышенные, замечает Евгений Жорнист. Иными словами, не стоит рассчитывать, что кредиты подешевеют уже завтра.

Что делать с деньгами

Тем, кто задумался взять кредит, эксперты советуют ответить себе на главный вопрос — так ли он необходим. Если потребность в потребительском кредите или ипотеке срочная, то затягивать смысла нет, полагает Михаил Коган. Если решение этого вопроса может потерпеть, то стоит задуматься: а нужно ли вообще кредитоваться, когда это не является срочной потребностью. Через два-три заседания ключевая ставка может спокойно опуститься до 8% годовых, соответственно, подешевеют и кредиты, говорит эксперт.

А вот депозиты однозначно уже не будут приносить тот же доход что раньше. Аналитики ждут, что ставки по вкладам теперь опустят до 6-8%. Как в этих условиях защитить сбережения? Евгений Жорнист советует присмотреться к рынку рублевых облигаций. Особенно привлекательно выглядят корпоративные облигации, доходность по которым и сегодня может превышать 10%, добавляет он.

Рубль зашел слишком далеко

После решения ЦБ о снижении ключевой ставки рубль заметно укрепился. В моменте доллар дешевел до 56,25 руб., евро — до 59,24 руб. Обе валюты обновляли минимумы с 25 мая. Но ставка ЦБ здесь ни при чем, подчеркивают эксперты.

Рубль растет, потому что его слишком много покупают, объясняет Михаил Коган.