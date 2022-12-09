Мобилизованным предоставили отсрочки по кредитам на 45 млрд рублей Глава службы ЦБ: банки дали отсрочку мобилизованным на 45 млрд рублей

Российские банки и микрофинансовые организации предоставили мобилизованным гражданам отсрочки по выплатам кредитов на общую сумму свыше 45 млрд рублей, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. По его словам, всего военнослужащими и их родственниками было подано более 100 тысяч заявлений на отсрочки по кредитам. большинство из них были удовлетворены, передает РИА Новости.

Банки и МФО — но прежде всего, конечно, банки, потому что на них пришлось большое количество заявлений — активно включились в эту работу и, несмотря на наличие стартовых проблем, в основном технических, большой объем обращений переработали, и каникулы предоставили более чем по 100 тысячам заявлений военнослужащих и членов их семей. Общий объем предоставленных каникул составил 45 миллиардов рублей на состояние на 31 октября, — сказал Мамута.

Он подчеркнул, что эти кредитные каникулы не критично сказываются на состоянии бюджета страны, и банки планируют продолжать предоставлять отсрочки.

Ранее стало известно, что в ноябре клиенты банков стали активно жаловаться на отказы в предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам. Так, на форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, как кредитные организации отказывают в каникулах призванным гражданам или предоставляют их с ошибками.