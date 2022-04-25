Меченые деньги: что даст россиянам цифровой рубль Как будет работать третья форма денег и кому она нужна

Разработки собственных цифровых валют сейчас ведут десятки стран, а некоторые уже запустили их. И Россия не отстаёт. Уже в следующем году Центробанк начнёт пилотные расчёты цифровым рублём в реальной экономике. Речь в первую очередь идёт ещё об одном платёжном инструменте. При этом разгона инфляции можно не опасаться. В то же время эксперты советуют не переоценивать достоинства цифрового рубля. Россияне даже не увидят разницы между безналичным и цифровым рублём. Но разница всё-таки есть. Подробнее — в материале NEWS.ru.

В первых рядах

Банк России планирует в следующем году провести первые реальные расчёты цифровыми рублями . Об этом на прошлой неделе заявила переизбранная на пост главы ЦБ Эльвира Набиуллина.

Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля. Сейчас проводим уже тестирование с банками, в следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчёты, что называется в реальной экономике, — отметила председатель ЦБ в ходе своего выступления в Госдуме.

По её словам, цифровой рубль позволит удешевить проведение расчётов. Также он будет использоваться и в международных сделках. Глава ЦБ подчеркнула, что Россия находится «совсем не в последних рядах» по созданию собственной цифровой валюты.

Цифровые формы валюты сегодня широко рассматриваются как средство платежа и накопления в мире (с клиентской точки зрения), а кроме того, это ещё и способ снизить транзакционные издержки (если смотреть на процесс глазами кредитных организаций), говорит доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко. В настоящее время 87 стран, на долю которых приходится свыше 90% мирового ВВП, изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты, тогда как в мае 2020 года таких стран было только 35. Но некоторые государства пошли дальше остальных и уже запустили CBDC (цифровая валюта центрального банка, или central bank digital currency. — NEWS.ru).

Первыми в мире, кто внедрил цифровую валюту на государственном уровне, стали Багамские острова. В октябре 2020 года Центробанк Багамских островов запустил Sand Dollar. Это цифровая валюта на блокчейне эквивалентна багамскому доллару и полностью контролируется финансовым регулятором страны. Местные жители могут расплачиваться Sand Dollar за покупки и переводить средства друг другу.

В октябре 2021 года собственную цифровую валюту — электронную найру — запустила Нигерия. Она стала первой в Африке. Выпуском eNaira занимается Центробанк страны, она циркулирует вместе со своим фиатным аналогом, но предоставляет более быстрые и дешёвые переводы. eNaira доступна для любого человека, в том числе для граждан других стран.

В 2022 году электронную валюту готовится запустить Ямайка. Летом 2021 года она осуществила пилотный выпуск ямайского доллара на сумму, эквивалентную $1,5 млн. Как ожидается, внедрение цифровой валюты поможет стране снизить транзакционные издержки, а также привлечёт в финансовую систему местных жителей, большая часть которых отрезана от банковских услуг.

До конца первого квартала 2023 года цифровую государственную валюту представят и в Индии. Там рассчитывают, что цифровая рупия даст большой толчок цифровой экономике.

Надеется на это и Китай, который считается многолетним лидером в освоении CBDC. С апреля 2020 года КНР активно тестирует цифровой юань. Пилотный проект был запущен в июне 2021 года в шести городах. Власти открыли более 20 млн кошельков для физлиц и 3,5 млн для компаний и раздали 200 тысячам граждан по 200 юаней через лотерею. Тогда объём транзакций с использованием национальной цифровой валюты достиг отметки 34,5 млрд юаней (около $5,3 млрд).

На этапе пилотного тестирования CBDC находятся также Франция, Канада, Арабские Эмираты, Южная Корея, ЮАР, Уругвай. В феврале текущего года к тестированию цифрового рубля приступили и в России.

Ohde/face to face/Global look Press

Карты, деньги и цифровой рубль

Цифровой рубль в целом — это просто аналог национальной валюты, который также выпускается Центробанком, а его стоимость не отличается от стоимости «обычного» рубля, говорит старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Соответственно и порядок эмиссии точно так же определяется регулятором: никакого «задваивания» рублей происходить не будет. Валюта и так по большей части существует именно в цифровом формате, просто после запуска новой сети часть будет жить в традиционной системе, а часть в обособленной, говорит эксперт.

Единственная отличительная особенность — это порядок расчётов: они осуществляются внутри закрытой системы, где отсутствует потребность в контрагентах. Привычным механизмом расчётов является привлечение банков и платёжных систем, в то время как в новой закрытой системе пользователи могут передавать средства друг другу напрямую. По мнению эксперта, это открывает новые возможности, к примеру, Центробанк сможет начислять субсидии, пособия и остальные платежи напрямую конечному получателю, что ограничит манёвры для коррупционеров.

Но какого-то глобального эффекта на экономику ввод CBDC не оказывает, так как рубль остаётся рублём, а безналичная оплата — безналичной оплатой, — указывает Быков.

Граждане смогут зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствии доступа к Сети интернет и мобильной связи. Ими точно также можно будет оплачивать все товары и услуги, которые мы оплачиваем сейчас наличными и безналичными средствами, рассказывает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Не нужны карты, не нужен интернет. Никаких «фишек». Другая форма денег и всё. Кому чем удобно, тем и расплачиваются, — уточняет эксперт.

Заметного влияния цифрового рубля на инфляцию эксперты не ждут. Никакого вклада в инфляцию не будет, отмечает Антонов, просто часть безналичных денег перейдёт в другую форму, не более того. О рисках инфляции можно будет говорить в том лишь случае, если цифровой рубль будет выпущен посредством дополнительной эмиссии, через увеличение денежной массы, поясняет доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Артём Люкшин.

Под цифровым колпаком

Главным риском введения цифрового рубля экономисты и аналитики считают единоличный контроль системы со стороны ЦБ. С одной стороны, регулятор будет единственным эмитентом цифрового рубля, с другой — единственным лицом, которое сможет управлять цифровыми кошельками. Дело в том, что цифровой рубль помечен, каждую такую «купюру» можно идентифицировать и по каждой отследить все платежи.

Центробанк получает неограниченные возможности по контролю за перемещениями средств, а также сможет при необходимости просто «отключать» счета, — полагает Быков.

По мнению эксперта, такие возможности наделяют регулятора функционалом для борьбы с «несогласными». Не зря цифровая валюта активно внедряется в Китае (именно с целью усиления контроля), который вполне справедливо считается одной из самых тоталитарных стран мира, говорит он.

Россияне не увидят разницы между безналичным и цифровым рублём. Но от его введения выиграет государство, так как оно будет знать всё о передвижении денег компаний и граждан, — соглашается Владислав Антонов.

Цифровой рубль создаётся не для «всеобщего блага и удобства», как изначально задумывались те же криптовалюты. Вообще не стоит путать CBDC — ни цифровой рубль, ни цифровой юань — с криптовалютой, денежная ценность которой заключается в независимости от любых финансовых и государственных институтов.

Приставка «крипто», которую, случается, используют, говоря о цифровой валюте, здесь разве что для «хайпа». От этого рубль расти в цене как биткоин не будет, да и майнить рубли тоже не получится. Здесь речь идёт о смене учёта операций — рядовой пользователь её не заметит, но зато ЦБ получит тотальный контроль за всеми переводами и действиями с валютой, замечает Быков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный уровень

Сам Центробанк намерен использовать цифровой рубль и в международных расчётах. Но как это будет выглядеть на практике в текущих условиях, пока не совсем понятно, говорит Артём Люкшин. Возможно, механизмы расчётов не будут существенно отличаться от уже имеющихся безналичных расчётов, добавляет он.

Быков при этом напоминает, что системы цифровых валют являются закрытыми. Эксперт приводит простой пример. Сеть Bitcoin и Ethereum — это две разные экосистемы и напрямую передавать BTC и ETH невозможно, вследствие чего появились «обёрнутые» BTC и ETH, которые являются копией оригиналов и выпускаются для того, чтобы, например, пользователи Ethereum смогли пользоваться аналогами BTC внутри своей сети. Фактически это производные инструменты: пользователь депонирует (передаёт на хранение. — NEWS.ru) «настоящий» BTC на сети Bitcoin и получает эквивалент в другой сети от эмитента, занимающегося подобным посредничеством.

Прямой обмен между, например, цифровым рублём и цифровым юанем вряд ли будет возможен, так что стороны либо будут держать и проводить расчёты параллельно, либо для удобства выберут какой-то один инструмент, — рассуждает аналитик.

По мнению Антонова, если Китай разрешит оплачивать свои товары в цифровом рубле, значит, его можно будет использовать в международных расчётах, если нет — придётся покупать цифровой юань и им оплачивать по курсу CNY/RUB. Но подобные расчёты — дело отдалённой перспективы. Сперва нужно протестировать рубль в «полевых» условиях и только потом адаптировать для выхода на «международный уровень».

В целом говорить о массовом переходе на использование цифровой валюты в краткосрочном периоде слишком рано, заключает Татьяна Бондаренко.