Как россияне проиграли «черным пятницам» и «киберпонедельнику» Ряд магазинов смогли продать свои товары во время акций дороже, чем до них

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число заказов во время ноябрьских распродаж в России оказалось рекордным — ведущие маркетплейсы продали в 2-5 раз больше товаров, чем во время этих же акций в прошлом году. Некоторые магазины уже продлевают «черные пятницы» на декабрь. Ведь люди хотят сэкономить в кризис, в том числе на новогодних подарках. Но получится ли это сделать и во сколько уже обошлись эти попытки, выяснил NEWS.ru.

Закупались по-черному

Еще во Всемирный день шопинга, 11 ноября, в первые же минуты акции число заказов на Ozon в 3,6 раза превысило показатели прошлого года, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. А 26 ноября, в главный день «черной пятницы», количество покупок выросло уже в 4,5 раза. Wildberries увеличила продажи в «черную пятницу» в 2,6 раза. По данным абсолютно разных экспертов, в топе заказов у россиян были одежда и бытовая техника. На этом фоне Wildberries растянул день шоппинга и «черную пятницу» почти на месяц, а Ozon продлил «черную пятницу» до 12 декабря.

Еще несколько лет назад «черная пятница» длилась максимум одни выходные, но уже в прошлом году акция проходила целую неделю, а в этом году — месяц. Бизнес хочет получить мотивированный поток покупателей, а потребители — предложения, которые кажутся выгодными. При этом далеко не каждый анализирует цены до и во время распродажи, совершая, по сути, эмоциональные покупки, — говорит независимый маркетолог Алексей Матлаков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции в пользу магазинов

Портал NEWS.ru изучил цены на ряд товаров Wildberries в разные дни «черной пятницы» и до нее. Оказалось, что некоторые продавцы меняли ценники несколько раз на протяжении всего ноября.

Например, с 20 по 30 ноября 2022 года стоимость набора PlayStation у одного продавца на площадке выросла с 54 до 84 тыс. руб. И наивысшая цена пришлась на 28 ноября, «Киберпонедельник», когда именно онлайн-продавцы должны давать лучшие скидки.

Фото: NEWS.ru

Другой продавец предлагал куклу модной у детей серии Enchantimals за 490-584 руб., хотя сентябрьская цена составляла 452 руб. Третий поднял стоимость премиальной лежанки для животных с 12377 руб. в октябре до 14140 руб. в ноябре.

Портал NEWS.ru также поговорил с несколькими покупателями, которые отслеживают скидки на товары и в других магазинах. Выяснилось, что далеко не у каждого продавца сезон распродаж стал выгодным в этом ноябре.

Я не первый год заранее смотрю цены на товары, которые хочу приобрести в «черную пятницу». В этот раз хотела разжиться роботом-пылесосом и кухонным комбайном. Не купила в результате ничего: заявленные везде скидки в 50-70% на нужные мне товары на деле оказались фикцией. Пылесос и комбайн в течение всего ноября стоили на 15% больше, чем в октябре! В саму «Черную пятницу» один магазин и вовсе сделал накрутку в 35%, — делится с NEWS.ru Ольга Б. из Санкт-Петербурга.

Михаил М. из Домодедово все-таки купил товар по акции, но потратил на его поиски три полных дня. По его словам, он принципиально хотел найти в «черную пятницу» PlayStation по наиболее выгодной цене. На деле в 12 магазинах стоимость была завышена по сравнению с октябрем минимум на 5%.

Независимый маркетолог Алексей Матлаков предупреждает: к скидкам в магазинах нужно относиться внимательнее.

Важно понимать, что бывают честные и нечестные акции. Честные — когда магазин хочет, чтобы люди познакомились с его продукцией, и тут действительно можно приобрести что-то со скидкой. Нечестные распродажи предполагают предварительное завышение цены товара и снижение ее в момент распродажи. Более того, некоторые магазины не меняют цену товара, а просто пишут, что раньше она была выше, — объясняет эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходы на нервы

Как выяснил портал NEWS.ru, из-за постоянного продления скидочных дней ретейлеры в какой-то момент перестали справляться с наплывом заказов. Сразу несколько клиентов Wildberries и Ozon пожаловались порталу NEWS.ru на проблемы с доставкой.

Мою доставку в Ozon переносили четыре раза, в итоге доставив мне товар в помятом виде спустя две недели от назначенной даты. Это был подарок, который очень хотел племянник, поэтому я согласилась подождать. Но от помятого товара мне пришлось отказаться и приобрести то же самое дороже, но уже в другом месте. Результат — подарок вручен спустя неделю после дня рождения. Никакая скидка не стоит такого отношения, — говорит Елена К. из Твери.

Вадим С. из Москвы тоже заказал на Ozon игрушку своему ребенку. Доставку переносили пять раз — в итоге маркетплейс отменил ее сам и вернул деньги.

У Ольги Б. из Санкт-Петербурга сложилась похожая ситуация с Wildberries — обещанный в начале ноября товар был доставлен только в конце месяца. При этом внутри посылки были не все заказанные товары. Ольга оформила возврат. При попытке перезаказать некоторые позиции оказалось, что они уже стоят в два-три раза дороже.

Григорий И. из Москвы и вовсе заказывал платную экспресс-доставку. Его заказ потеряли.

Поздним вечером у меня сломалась зарядка от компьютера, и я заказал ее в Ozon с доставкой за час, доплатив за эту услугу. В приложении отмечалось, что мне привезут товар до полуночи. В итоге его даже не передали курьеру, а на следующий день отметили в приложении как успешную доставку. В техподдержке мне никто не помог, а самостоятельный розыск показал, что посылку курьеру и вовсе не вручили. Деньги мне вернули, но неприятный осадок остался, — рассказал Григорий.

Лучший способ сэкономить в сезон распродаж — ничего не покупать, считает маркетолог Алексей Матлаков. Ведь часто мотивом для покупки становится удовольствие от того, что человек «сломал систему». Но иногда покупатель может найти себя на следующий день с кучей выгодно купленного, но абсолютно ненужного барахла.